Tráfico millonario de pasta base y cocaína: Sargento (r) del Ejército de Chile y líder de banda narco-militar continúa prófugo por más de 5 meses

Ruta del Narco-Militar: Prófugo líder de banda movió 3 mil millones en droga usando vehículos y personal activo del Ejército

Pedro Natalio Ortega Ulloa, sargento en retiro del Ejército, lleva más de cinco meses como prófugo de la justicia. Identificado como el líder de una banda narco-militar, su organización fue desarticulada en junio pasado, dejando al descubierto una red que incluía al menos a siete funcionarios activos de la institución castrense.

Según recordó reciente reporte de Sala de Prensa, el grupo intentaba ingresar al país más de 3 mil millones de pesos en cocaína y pasta base al momento de su caída.

La operación criminal, con base en Tarapacá, según publicó originalmente Radio Biobío, se caracterizó por su alta eficiencia y estructura jerárquica. “Tan solo entre marzo de 2024 y mayo de 2025 la organización logró realizar con éxito unas 17 narco-operaciones”, reportó la investigación. La banda aprovechaba el conocimiento fronterizo de sus miembros, ingresando la droga desde Bolivia por pasos clandestos cerca de Colchane para luego distribuirla por tierra hasta la Región Metropolitana.

El control de Ortega Ulloa, apodado “Pepe” o “El Jefe”, era absoluto. De acuerdo con documentos judiciales citados por BBCL Investiga, “los vehículos en los que la droga se distribuía desde Alto Hospicio tenían GPS instalados que le permitía a Ortega Ulloa seguir cada movimiento de la flota”. Esta logística les permitió operar de manera estructurada por más de un año, utilizando incluso vehículos conducidos por militares en sus días de franco.

Entre los imputados figura la esposa de uno de los militares, la única civil involucrada. La investigación detalla que, según el reportaje, ella “se encargaba de tramitar la documentación aduanera para la salida expedita de las SUV cargadas de droga” y “le correspondía colaborar con su cónyuge en actividades relativas al manejo de los dineros” del ilícito.

La caída de la red se produjo tras una investigación de la Fiscalía de Antofagasta. Mientras los integrantes detenidos, incluido el sargento 1º Cristian Alejandro Díaz Silva, considerado el jefe operativo, cumplen prisión preventiva, la búsqueda de Ortega Ulloa continúa. Las autoridades mantienen activa la captura del cerebro de la operación que logró mover toneladas de droga bajo la sombra de la institución castrense.