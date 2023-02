«Trama lenta y efectos especiales desastrosos»: Ant-Man and The Wasp: Quantumania no convence a la crítica y se transforma en la segunda película peor valorada de Marvel

Este miércoles se estrena en salas de cine de todo el mundo la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel: Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Si bien se trata de una de las películas más esperadas por los fanáticos de los cómics debido a que será la introducción del próximo gran villano de la franquicia, Kang el Conquistador, las primeras opiniones de la crítica profesional no han sido muy positivas hasta ahora.

Rotten Tomatoes, sitio web que aloja reseñas tanto de críticos profesionales como de la audiencia general, le ha dado al film apenas un 54% de valoraciones positivas, tomando en cuenta un total de 138 reseñas. Cabe destacar que este puntaje puede ir cambiando a medida que más personas vean la cinta y publiquen sus propias impresiones sobre ésta.

De todas formas, se trata de una recepción bastante negativa para tratarse de una película de Marvel, las cuales en general debutan por sobre el 70% en Rotten Tomatoes. Hasta ahora, la cinta peor valorada de la franquicia es Eternals (2021), la cual fue calificada con un 47% en el sitio web.

El consenso general acerca de Ant-Man and the Wasp: Quantumania indica que se trataría de una película a la que le falta la chispa y la diversión que caracterizó a las anteriores aventuras del hombre hormiga. Sin embargo, un punto positivo que comparten la mayoría de las críticas es la interpretación de Jonathan Majors como el peligroso villano Kang el Conquistador.

“El humor es inconsistente, las imágenes, aunque extrañas y parcialmente atractivas, son feas, y si no fuera por el encanto amistoso de Paul Rudd y el doble golpe de Johnathan Majors como Kang the Conqueror, el UCM necesitaría desesperadamente algo de oxígeno”, escribió Nate Adams de The Only Critic.

“Quantumania comienza la Fase V con una bolsa mixta, luciendo un villano tour-de-force en Kang, que es asfixiado por un desastre de VFX, una trama lenta y demasiados personajes dolorosamente extraños”, reseñó Lee McCoy de DrumDums.

“Los espectadores lo suficientemente mayores como para comprender incluso las narrativas rudimentarias merecen algo mejor que un puñado de risas dispersas y una gran cantidad de desagrado visual”, añadió Siddhant Adlakha del medio Truthdig.