«Tranquilo, sano, trabajador y de familia”: El relato sobre el joven asesinado por carabineros de civil en San Bernardo

Víctima fatal de carabineros de civil en San Bernardo: Cuestionan procedimiento policial

«Es un chico súper tranquilo, es sano, no fuma marihuana, ni una droga, cero alcohol, se quedaba hasta tarde trabajando, pura familia no más». Con esas palabras, Brandon Vergara, amigo cercano de la víctima, describió este sábado a Chilevisión al joven de 26 años que murió baleado por un carabinero de civil en San Bernardo. El hecho ocurrió la noche del viernes en la intersección de calle Paso Drake con Santa Carolina, cuando la víctima se dirigía a un partido de baby fútbol.

☠️ "San Bernardo"



Porque carabineros de civil asesinaron a un joven padre que al ver a los policías sin identificación pensó que se trataba de una encerrona e intentó escapar.



La víctima conducía un auto de su propiedad y no tenía antecedentes.



Los vecinos están indignados. pic.twitter.com/Z1qqFf6EhX — Es Tendencia a esta hora… (@Tendencias_PQ) March 14, 2026

Vergara relató que se alarmó al notar que su amigo no llegaba al punto de encuentro y que la ubicación en tiempo real que este le había compartido se había quedado fija. «Él me mandó su ubicación y dentro de un lapso, la ubicación se quedó así como pegada», indicó a ese medio. Al dirigirse al lugar, se encontró con personal de emergencia y una vecina le habría señalado al responsable: «Cuando voy llegando, una señora dice ‘él lo mató'», aseguró.

El amigo también denunció la actitud hostil de uno de los funcionarios al intentar obtener respuestas. «Me volví loco y le empecé a preguntar a un carabinero que qué había pasado. Y me dijo ‘no, no te puedo dar información’. Y le dije ‘oiga, soy compañero de trabajo de él, juego a la pelota con él, no sé cuál es el problema’. Y va y me dice ‘no te puedo dar información a ti’ y saca la pistola», explicó Vergara a la prensa.

Según información recogida por Chilevisión, vecinos del sector acusaron que los funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) vestían ropa de civil y se movilizaban en un vehículo particular, sin portar identificación visible. Esto habría generado temor en la víctima, quien —según los testigos— podría haber pensado que se trataba de un intento de encerrona e intentó huir, momento en que se efectuó el disparo.

Consultado por las vestimentas de los funcionarios, el director general de Carabineros, Marcelo Araya, publicó The Clinic que «es personal que integra la Sección de Investigación Policial, por lo tanto, ellos tienen determinado tipo de vestimenta». Añadió que «el funcionario que hace uso de la arma de fuego se encuentra en calidad de testigo». Pese a que inicialmente la investigación quedó en manos de Carabineros, horas más tarde la Fiscalía Occidente instruyó «nuevos peritajes» a la PDI, mientras familiares y amigos exigen justicia para quien describen como un joven trabajador y sin vínculo con actividades ilícitas, resaltó el medio.

ADN Radio, destacó que vecinos del sector, testigos de los hechos, aseguran que los funcionarios se encontraban vestidos de civil y que la víctima podría haberse asustado al ver que un vehículo lo seguía, lo que habría generado la sospecha de una posible “encerrona” y motivado su huida.