Tras 60 años, habrían encontrado el cuerpo de Camilo Torres, el cura revolucionario: avanzan los peritajes en Colombia para confirmarlo

Tras 60 años de búsqueda, la ciencia forense había encontrado al “cura guerrillero”: identifican presuntos restos de Camilo Torres

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció avances significativos en la presunta localización del cuerpo del sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo, desaparecido el 15 de febrero de 1966. Según el informe de la entidad, este progreso es resultado de dos años de meticulosas labores forenses y de una investigación humanitaria, extrajudicial, neutral e imparcial, que contrastó fuentes, documentos históricos y testimonios, combinando técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.

La Unidad reiteró su compromiso de continuar verificando las hipótesis en el caso Torres Restrepo, con el objetivo de entregar respuestas a sus familiares y a todas las familias que esperan verdad desde hace más de seis décadas.

Gustavo Petro: “Será respetado y depositado con honores”

Desde la cuenta oficial del presidente de la República, Gustavo Petro, se anunció en la red social X que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo “será respetado y depositado con honores”.

En su mensaje, el mandatario lo destacó como “fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo”, definiéndolo como “sacerdote y revolucionario”.

En proceso de “plena identificación”

Medios como RTVC Noticias han replicado el anuncio de la UBPD, señalando que se avanza en la “plena identificación” de los restos. Sus reportes recuerdan que Torres fue reportado como desaparecido en 1966 y lo enmarcan como una figura sacerdotal vinculada a corrientes de pensamiento social dentro de la Iglesia católica en América Latina.

¿Quién era Camilo Torres?

Nacido en Bogotá en 1929 en una familia elite, fue ordenado sacerdote en 1954. Tras graduarse en Sociología en la Universidad de Lovaina (Bélgica), regresó a Colombia para involucrarse en las luchas populares. Es reconocido como un pionero de lo que luego sería la Teología de la Liberación. Como intelectual, fue cofundador de la primera facultad de Sociología del país en la Universidad Nacional, colaborando con figuras como Orlando Fals Borda.

Su radicalización política lo llevó a fundar el Frente Unido en 1965. Tras enfrentamientos con la curia católica y ante amenazas de muerte, solicitó la reducción al estado laical y en octubre de ese año se vinculó formalmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo a antecedentes históricos, habría muerto en combate en Santander el 15 de febrero de 1966, a los 37 años. Tras su muerte, el General Álvaro Valencia Tovar ocultó y enterró su cuerpo en un lugar desconocido, frustrando los esfuerzos de su madre, Isabel Restrepo, por recuperarlo, lo que lo mantuvo como desaparecido, casi 60 años.

Camilo Torres se convirtió así en un símbolo de las luchas sociales en Latinoamérica. Su figura trasciende como el “Cura Guerrillero”, un referente intelectual y revolucionario cuyo paradero final, tras décadas de incertidumbre, comienza a develarse gracias a la labor forense y de búsqueda.