Tras aprobación de millonaria inversión para Estadio La Florida: Piden a Carter aumentar contrato de arriendo con Audax Italiano

Se aprueban 625 mill. para cambio d cesped d Estadio La Florida



Estadio se arrienda x solo 2 mill mens a Audax



Carter dijo q debe cumplir con contrato (nuevo estandar FIFA)



¿Si FiFA pide techarlo tb lo haremos con plata municipal?



Pedí info, no se me otorgó. No aprobé pic.twitter.com/wK5LuTwbK9