Tras dos años en prisión preventiva: TOP de Temuco dará a conocer el veredicto de Héctor Llaitul

Para las 09 horas del lunes 22 de abril está programado que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, comunique el veredicto a Héctor Llaitul, líder de la CAM, quien es acusado por delitos considerados en la Ley de Seguridad del Estado. Así, el Ministerio Público espera que Llaitul sea condenado a 25 años de presidio.

Josefa Ainardi, abogada del líder de la Cam, cuestionó la «omnipresencia» que se le atribue a su defendido, según detalló La Tercera.

“Está en prisión preventiva hace dos años, se dijo aquí que era una persona omnipresente, que estaba en todos los atentados. Me pregunto ¿Han dejado de existir los atentados en estos dos años? ¿Dejó de existir el estado de excepción que militariza esta zona en estos dos años? Todo lo contrario”, planteó Ainardi.

En tanto, al cierre de su intervención, el fiscal Héctor Leiva señaló que “Héctor Llaitul no es el pueblo mapuche, a él no se le persigue por ser mapuche, no se le persigue por su pensamiento político, sino por los graves hechos que provocaron esta alteración del orden público, por los graves hechos que implicaban atentados en contra de los funcionarios policiales, eso es lo que se está persiguiendo”.

“Que aquí se diga por parte de los persecutores, mis adversarios, que mi representado no es el pueblo mapuche. Perdón pero, es él que debe decidir si se identifica o no con el pueblo mapuche. No, un no mapuche y eso es lo que nos ha costado como Estado entender donde hay un choque de culturas”, señaló la abogada de Llaitul.