Tras formalización: Fiscalía confirma nueva denuncia en contra de Sebastián Eyzaguirre por amenazas

El pasado 5 de septiembre, el comunicador y figura del Rechazo, Sebastián Eyzaguirre, fue formalizado en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de violencia intrafamiliar y amenazas contra una expareja, situación que habría ocurrido en 2020 al interior de un supermercado en Vitacura.

Según se relata en la querella criminal -a la que este medio tuvo acceso-, Eyzaguirre la agarró fuertemente del brazo, quien le gritó, totalmente descontrolado: “Tú te bajas y verás lo que se te viene (…) quieres que llegue sin ti a la casa de mis viejos para dejarme frente a mi familia como un pelotudo agresivo, loco?”.

“Sebastián me envió muchos correos violentos, audios y videos de amenazas, diciéndome cosas como: “(…) Así q no me hagas ir más allá. No creo q Te convenga. Y te lo digo muy en serio Ojalá te quede claro. Vistimaaaa”, se lee en el documento judicial.

Tras las diligencias realizadas por la Fiscalía Oriente, y según consignó Chilevisión Noticias, la jueza decretó, como medida cautelar, una orden de alejamiento de Eyzaguirre hacia la denunciante, además de prohibir su comunicación con ella por cualquier otro medio.

“Es una investigación de larga data que inicia en 2020 a raíz de una denuncia de Lorena Vargas ante la PDI, que fue gatillada por un hecho muy violento que vivió ella en un supermercado de Vitacura, donde fue violentada verbalmente por el imputado. Esta situación fue presenciada por testigos (…) Esperamos que la Fiscalía siga adelante y que esto no le vuelva a pasar a ninguna mujer”, dijo la abogada querellante Daniela Santa María en conversación con CHV.

Además, la investigación se extenderá por 35 días.

No obstante, este medio contactó a Fiscalía Oriente, quienes recepcionaron y confirmaron la existencia de una nueva denuncia por parte de otra expareja, por el delito de amenazas.