Tras lapidario informe de Contraloría: Diputados piden mejorar presupuesto de transporte público para Valparaíso

En internet es posible encontrar mucho material audiovisual respecto a las micros de Valparaíso, sin embargo, ningun tipo de contenido destaca las cualidades del servicio. Todo gira en torno a los excesos de velocidad, que incluso superan los 100km/h, entre otras.

Bajo ese contexto, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió un informe que dejó por el suelo el servicio de transporte público de la ciudad puerto. En él es posible divisar problemas de fiscalización, seguros de los conductores y estado mecánico de los bueses.

Según detalló Pura Noticia, el documento que abarcó desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo del 2022, fue emitido el pasado 27 de marzo. Además de detallar lo mencionado anteriormente, Contraloría aclara que la Seremi y Subsecretaría de Transportes «no cuentan con un manual de procedimientos que regule las labores administrativas y plazos para aplicar las sanciones a los operadores del servicio de transporte«}

Proyecto de ley

El diputado Tomás de Rementería (Ind-PS), instó al Gobierno a pronunciarse respecto a esta situación «para finalmente realizar la licitación del transporte público del Gran Valparaíso«.

Además, señaló al medio que enviará un proyecto de ley el cual buscará «aumentar las exigencias a los operadores de perímetros de exclusión en cuanto a regularidad, puntualidad y frecuencia, dado que actualmente la normativa contenida en la licitación de esta materia es muy flexible y no genera criterios estrictos de cumplimiento en el contexto de un servicio que es tan crítico para la ciudadanía como el transporte público».

Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN), expresó que «este contundente informe de Contraloría es revelador respecto a las irregularidades que se ven a diario en nuestra región cómo la falta de fiscalización y cumplimento de las obligaciones por parte de empresas y Seremia, que repercute directamente en la calidad del servicio que se está entregando».

«Hay que hacer una cirugía mayor»

Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional, manifestó sus deseos de conformar una comisión especial al interior de la Cámara Baja para analizar en detalle el contenido del informe de Contraloría.

«El pésimo funcionamiento que tiene el servicio de locomoción colectiva del Gran Valparaíso. Aquí hay que hacer una cirugía mayor y urgente. No es posible que existan tantos vicios que no sean fiscalizados por la Seremi regional. Esto no es de ahora ni del gobierno actual, es un problema que llevamos acumulando por años en la región».