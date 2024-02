Tras recibir amenazas de muerte, abogado Rodrigo Rettig se querelló contra bots

El abogado Rodrigo Rettig denunció penalmente a dos usuarios de cuentas anónimas de la red «X» (anteriormente conocida como Twitter) que lo hostigaron y amenazaron de muerte.

En entrevista con Copano News en La Clave, el jurista y defensor de los derechos humanos, relató cómo identificar y enfrentar a estos bots.

Planteó que las amenazas en su contra, son parte de una estrategia coordinada para intimidar y silenciar a personas de centroizquierda e izquierda.

Rettig explicó que una de las cuentas que lo hostigaba era manejada por un condenado por porte de armas, quien además tenía contenido satánico y perturbador en sus redes sociales.

«La persona que amenazó dijo que había que neutralizarme porque era un peligro público. Es un condenado por sentencia ejecutoria del año 2022 por porte de armas», afirmó en la entrevista.

“Es alguien que tiene problemas y es un condenado”, enfatizó y señaló que le escribió en privado porque ya sabía su identidad , pero el usuario publicó la conversación.

El abogado presentó dos querellas por amenazas de muerte contra las cuentas anónimas e indicó que espera que la justicia actúe con celeridad.

“Yo no soy una persona perfecta, yo debo tener y tengo defectos, y uno de esos defectos es que a mí me corre sangre por las venas y no agua”, expresó.

El jurista también cuestionó la ética de la periodista Leslie Ayala, quien lo criticó por hacer “doxing” y amenazar a quienes lo hostigaron

“Ella eligió meterse al barro y defender cuentas anónimas”, afirmó.

A continuación, puedes ver la entrevista completa:

Sigue leyendo: