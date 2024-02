(VIDEO) ¿Cómo Felipe Kast y Evópoli promovieron y facilitaron la llegada de inmigrantes a Chile?

En medio de la crisis que atraviesa el país en materia de seguridad, el senador de Evópoli, Felipe Kast, han insistido en que el Gobierno debe expulsar a los «migrantes delincuentes» .

Sin embargo en redes sociales, los cibernautas recuerdan todas las acciones que ha promovido Evópoli para facilitar el ingreso y permanencia de inmigrantes en Chile.

El senador asumió la causa migratoria como propia y gestionó directamente con el gobierno de Sebastián Piñera que los migrantes venezolanos pudieran utilizar pasaportes y documentos vencidos para realizar trámites en Chile.

De hecho, el 06 marzo de 2019, Felipe Kast y el entonces presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, se dirigieron a las dependencias de la Cancillería para reunirse con Roberto Ampuero, quien ejercía el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, para presentar y gestionar dicha solicitud

«Muchos venezolanos en Chile se encuentran ilegales y otros, están separados de sus familias simplemente porque la dictadura de Maduro no quiere renovarles el pasaporte. Esa es una angustia que podemos y debemos enfrentar en forma urgente permitiendo el uso de pasaportes vencidos», aseguró Felipe Kast en esa oportunidad.

Mientras que Larraín Matte, se mostró optimista respecto del apoyo de Piñera y su gabinete.

«Estamos seguros de que contaremos con el apoyo del Presidente, del canciller y de todos los sectores políticos», dijo.

AYUDEMOS AL PUEBLO VENEZOLANO



Hoy @HernanLarrain y @felipekast irán a la Cancillería para solicitar que se autorice el uso de pasaportes vencidos a venezolanos.



La dictadura de Maduro controla la emisión de pasaportes y mantiene familias separadas y rehenes en su país. pic.twitter.com/D8IhTIYypQ March 6, 2019

Visita de Felipe Kast a Tacna

En las redes sociales también se hizo viral un video del viaje que hizo Felipe Kast a la frontera con Perú para conocer la realidad de los inmigrantes venezolanos.

El registro data de julio de 2019, en medio de la crisis humanitaria que se detonó en la ciudad de Tacna, cundo cientos de migrantes que quedaron varados tras intentar el ingreso a Chile.

“Hoy visitamos Tacna para ver en primera persona la realidad de los venezolanos que buscan entrar a nuestro país. Espero que quienes no creen en la ayuda humanitaria puedan ver esta realidad y cambiar su opinión”, manifestó el senador.

Felipe Kast muy callado con tema ilegales del Norte.

Èl , Evòpoli, Jesuitas son muy "generosos" con Inmigrantes.

Hágamos un recuerdo en Tacna 2019

Stos desesperado por dejarlos entrar

Quienes no tenían pasaporte. Un delicuente extranjero Chile no tiene como saber si es o no!😡 pic.twitter.com/UEpXjcDvoV — Kata 💚 (@cata_1933) February 4, 2021

En el video, que ya no se encuentra disponible en la cuenta de Kast en «X» (antiguo Twitter), el dirigente de Evópoli reconoce que “hay muchos que no les gusta la migración, pero tenemos que tener corazón cuando hay niños de por medio, adultos mayores y mujeres embarazadas. Nosotros como chilenos no podemos abandonar a esas familias con niños, sino seríamos unos carajos, no tendríamos alma”.

“Son familias que realmente lo único que quieren es surgir. Si hay algo que vale la pena es poder tenderles la mano a aquellos que no vienen a Chile simplemente porque son países que estén bien, sino porque no tienen donde ir”, agregó.

Meses antes, el propio expresidente Sebastián Piñera había viajado a la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, para participar en un acto contra el gobierno de Nicolás Maduro, un hecho que marcó el inicio de la ola migratoria hacia nuestro país.

Apoyo a Juan Guaidó

Otro registro que se encuentra disponible en las redes sociales, es un video de una conversación que sostuvo Felipe Kast con Guarequena Gutiérrez, la «embajadora» en Chile, designada por el autoproclamado «presidente interino» de Venezuela, Juan Guaidó, en que celebraban que habían logrado nuevos beneficios para promover la migración venezolana en Chile.

En abril de 2020 Felipe Kast celebraba junto con Guarequena Gutiérrez "embajadora" de Guaidó, que había logrado nuevos beneficios para promover la migración venezolana en Chile. pic.twitter.com/LMuA0JElS6 — Historia de Chile (@fotohistoriacl) April 27, 2023

En concreto, el Ministerio de Justicia había publicado un decreto para extender la vigencia de las cédulas de identidad vencidas de extranjeros que se encontraban tramitando una prórroga de visa, cambio de visa o permanencia definitiva.

«El Gobierno finalmente escuchó, tuvimos cuatro reuniones, desde hace un año que venimos luchando por esto, así que felicitaciones», expresó el senador a la representante de Guaidó.

Rettig: «Evópoli fue ferviente promotor de la venida de venezolanos»

El pasado viernes 23 de febrero, el abogado Rodrigo Rettig recordó las gestiones realizadas desde Evópoli para facilitar el ingreso de inmigrantes, especialmente de Venezuela, a Chile.

Se refirió a la solicitud realizada por el partido de derecha para que los venezolanos pudieran utilizar pasaportes vencidos en sus trámites migratorios hacia nuestro país.

Desde Evópoli respondieron que «nunca hemos promovido inmigración irregular ni de indocumentados».

«La medida excepcional y humanitaria de prorrogar vigencia de documentos, ayudó precisamente a tener control e identidad de migrantes que escapan de la dictadura de Maduro (profusamente apoyada por quienes hoy gobiernan), ese es el fondo del asunto», indicaron a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X , dirigido a Rettig,

«Es su coalición la que debilitó a las policías, romantizó la migración descontrolada, votó en contra de todas las leyes pro-seguridad e incluso recurrió al TC para evitar implementación de nueva ley de Migraciones», señalaron.

El dirigente del Partido Liberal contestó a Evópoli, haciendo referencia al Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados 2018-2022, que realizaron la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio Público.

El Magíster en Política y Gobierno, señaló que dicho documento exhibe que la participación de victimarios (homicidas) extranjeros en el delito de homicidio se duplicó en tres años. Esto tras registrar un alza desde el 5 ó 6% de 2019 (año en que se autorizo el uso de pasaportes vencidos ) a 13,1% en 2022.

Rodrigo, entendemos que haya mucho nerviosismo en su sector, pero es clave evitar la deshonestidad. Nunca hemos promovido inmigración irregular ni de indocumentados.



La medida excepcional y humanitaria de prorrogar vigencia de documentos, ayudó precisamente a tener control e… — Evolución Política (@evopoli) February 23, 2024

El abogado afirmó que «Evópoli fue ferviente promotor de la venida de venezolanos el 06 de marzo de 2019 , días después de la visita de Cúcuta del Presidente Piñera (QEPD) invitando venezolanos al país».

También planteó que «Evópoli tenía la cabeza del gobierno de Piñera en política migratoria (MB)», refiriéndose al abogado Mijail Bonito, de origen cubano y nacionalizado chileno, quien fue asesor de política migratoria durante el segundo gobierno del expresidente Piñera, hasta junio de 2020.

«Esa misma persona hoy tiene un estudio jurídico que incentiva la venida de migrantes (puerta giratoria cargos públicos-privados)», indicó.

El profesional, quien milita en Evópoli, es socio del estudio jurídico especializado en migración y extranjería, Hurtado Bonito Abogados.

Asimismo, es recordado por idear la denominada «visa de responsabilidad democrática”, implementada por la administración de Piñera para facilitar la migración de ciudadanos venezolanos a Chile.

«Por cierto, yo también soy adherente a la migración entenderla como un derecho humano, como ustedes. No obstante, no podemos soslayar los puntos anteriores para encontrar responsabilidades políticas en la migración masiva y cómo eso ha incidido en el crimen organizado», respondió Rettig a Evópoli.

Destacó que decidió recordar en sus redes sociales las gestiones realizadas por el partido de derecha en materia migratoria, para que la ciudadanía tenga en cuenta cuáles son las causas de la situación que atraviesa el país con los inmigrantes que participan en actos delictivos.

«Básicamente, es exhibir información que le permita a la ciudadanía ponderar el por qué del escenario en el que estamos e invitarlos a construir soluciones y no solo buscar culpables en este gobierno, ya que ustedes aportaron un grano de arena para estar donde estamos», afirmó Rettig.

