El estrecho lazo entre el abogado de los deportistas cubanos y el gobierno de Piñera

El nombre de abogado Mijail Bonito, ha salido a relucir durante los últimos días en los medios de comunicación por haber asumido la representación jurídica de los atletas cubanos que decidieron abandonar a su delegación tras el cierre de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El profesional es socio del un estudio jurídico especializado en migración y extranjería, Hurtado Bonito Abogados, que está asesorando legalmente a los deportistas de la isla caribeña que desean permanecer en Chile.

Sin embargo, el abogado ya era conocido en nuestro país por haberse desempeñado como asesor de migración en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

¿Quién es Mijail Bonito?

Mijail Bonito Lovio, nació en 1975 en La Habana. Es hijo del economista Gustavo Bonito y de una historiadora y militar Su abuelo Luis Bonito fue parte del grupo fundador del Movimiento 26 de julio que llevó a Fidel Castro al poder.

Curso estudio de derecho en la Universidad de La Habana, donde fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Facultad de Derecho (1997-98), sin ser militante de la Unión de Jóvenes Comunista, ya que según cuenta desde joven se definió como opositor al socialismo cubano.

Al cumplir 25 años emigró a Chile en el 2000, junto con una joven chilena con quien estaba casado y que había estudiado en Cuba.

Tras llegar a Santiago, trabajó como vendedor de autos y otros oficios ajenos a su profesión. Cuando logró juntar el dinero suficiente apostó por revalidar su título en la Universidad de Chile, y en 2006 obtuvo la nacionalidad en 2006, consignó el sitio Radio JGM,

En Chile se vinculó con los opositores al gobierno cubano en el exilio. Trabajó junto a los anticastristas Huber Matos, Oswaldo Payá, organizando conferencias alrededor de América Latina y estrechando lazos con políticos locales.

En abril de 2010, los senadores Patricio Walker (DC) y Francisco Chahuán (RN) recibieron a una delegación encabezada por Bonito y firmaron el libro de condolencias por la muerte de Orlando Zapata Tamayo, de 42 años, quien falleció en una cárcel de Cuba, tras protagonizar una huelga de hambre de 86 días, en protesta contra el gobierno.

También fue cofundador el movimiento Cubanos por la Democracia, que en 2011 trajo al país al disidente cubano Huber Matos. También se desempeñó como secretario de relaciones internacionales del grupo Cuba Independiente y Democrática (CID) y coordinador para América Latina de Unión para la Libertad de Cuba.

Aunque en un primer momento se relacionó con círculos de poder cercanos a la Democracia Cristiana, posteriormente se alineó con sectores más derechistas como Renovación Nacional y la UDI.

Finalmente, fue Felipe Kast quien lo invitó a la formación del partido político Evopoli y, en ese instante, vio la oportunidad de entrar de lleno a la política institucional.

“Solicité la nacionalidad a finales del año 2005 cuando cumplí los cinco años, el 2006 me la otorgaron y nunca quise participar de la política chilena, siempre lo evité, me daba un poco de vergüenza por no haber nacido aquí”, relató Bonito a Radio Sonar.

“Había trabajado por mucho tiempo en temas políticos, pero más dedicado al tema cubano, hasta que Felipe Kast me invitó a ser parte de Evópoli cuando se estaba juntando la gente recién, o sea, éramos los primeros 100 del teatro Mori”, recordó, citado pro Ex Ante.

Tras su llegada a Evópoli de inmediato se erigió presidente metropolitano de la colectividad y se dedicó a acompañar a los candidatos a las elecciones municipales de 2016, con el objetivo ya puesto en las parlamentarias del año siguiente, donde sería candidato.

Tal y como consignó Radio JGM, la jugada no resultó como esperaba, ya que a pesar de ser candidato por el distrito 9 de Recoleta y Quinta Normal, el partido decidió priorizar a Sebastián Keitel y finalmente quedó fuera del parlamento.

Asesor migratorio y creador de la “Visa de responsabilidad democrática”

Sin embargo, gracias a sus redes de contacto pudo ser asesor de política migratoria durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, hasta junio de 2020.

«Contó en círculos cercanos que le ofrecieron la jefatura del departamento de Migración y Extranjería, pero él quería autonomía, visibilidad y cercanía al poder. Cuenta que optó por asesorar al subsecretario Rodrigo Ubilla en política migratoria, dejando el timbraje a Álvaro Bellolio», señaló el citado medio.

El tema de los migrantes, y en especial los provenientes de Venezuela, fue parte importante de la agenda política del gobierno de Sebastián Piñera. La denominada “Visa de responsabilidad democrática”, fue un proyecto ideado por Mijail Bonito.

«El visado hecho para los venezolanos, con un nombre rimbombante, les permitía viajar a Chile, pero sólo se podía solicitar en los consulados chilenos en Venezuela, en un primer momento. En la práctica fue una forma bonita, que casualidad, de trabar la migración venezolana ya que el trámite era lento, engorroso y poco democrático», consignó Radio JGB.

Como asesor del ministro Ubilla se dedicó a la defensa del gobierno y la implementación de la política migratoria y su uso comunicacional.

Sigue leyendo:

Según el citado medio, el abogado no dudó en presionar al extremo a funcionarios consulares de países vecinos a fin de conseguir órdenes de expulsión express y poder convocar a los medios de comunicación en fechas determinadas, para cambiar el foco de la agenda. Sin embargo, otras legaciones diplomáticas lo describieron persona frontal pero honesta y de buen trato.

Las polémicas de Mijail Bonito

Dentro de su gestión, fue invitado constante en paneles de conversación de medios de comunicación para exponer la visión de política migratoria del gobierno de Piñera.

Sin embargo, el protagonismo mediático le cobró factura, El 20 de agosto de 2019, en entrevista con The Clinic y a propósito de los migrantes venezolanos varados en la frontera, los mismos a los que les se les impuso la “Visa de Responsabilidad democrática”, Bonito fue cuestionado por afirmar que migrar no era un derecho humano.

“Lo que se considera como Derecho Humano no es el derecho a la migración, lo que se considera como derecho humano es el derecho a lo que se llama libre movilidad. Pero el derecho a la libre movilidad consiste, todos los derechos tienen un continente, que es el nombre básicamente, y tienen un contenido que es lo que puedes ejercer tú, efectivamente. Lo que sí está comprendido en todos los elementos técnicos y normativos de Naciones Unidas o los pactos o tratados… Desde el año 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 13, lo que se señala es que el derecho está en salir de cualquier país y volver al propio, pero en ningún lugar aparece que es obligación de un tercer Estado recibirlo. Entonces, claro cuando tú lo divides«, expresó.

«Lo que se defiende es que uno frente al Estado es absolutamente libre de salir, pero obviamente un Estado en el cual uno no tiene una relación jurídica de ciudadanía o nacionalidad, no está obligado a recibirte«, aseveró el abogado.

Otra polémica surgió cuando acudió como representante del gobierno de Piñera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia donde diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el marco de la revuelta popular que inició en octubre 2019.

En esa oportunidad, la exposición del gobierno, representado por Hernán Salinas, embajador de Chile en la Organización de Estados Americanos, y Mijail Bonito se refirió al contexto y la situación de “amenaza excepcional que enfrentó Chile, la cual tiene como antesala una serie de evasiones masivas que se fueron incrementando desde el día 14 al día 17, teniendo el día 17 un total de 92 actos de violencia”, de acuerdo a lo expuesto por el asesor. Acreditan 873 personas heridas al 7 de noviembre, y 1.232 carabineros, policías o militares heridos. En la misma línea, Bonito señaló que “el INDH señala que hay más de 1.600 personas civiles heridas o lesionadas a la fecha. Sin embargo, olvidan señalar que quien detenta el uso monopólico de la fuerza legítima, que es Carabineros de Chile y las fuerzas de orden y seguridad del Estado, tienen más de 1.200 personas lesionadas hace cuatro días. (…) Aquí se trata de disturbios una violencia sin paragón, y no solamente de manifestaciones pacíficas”.

La exposición generó una ola de críticas y cuestionamientos, por parte de la ciudadanía, activistas y defensores de derechos humanos, así como actores políticos.

La respuesta de la entonces la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, fue contundente: “Lo que el Estado ha dicho no es la verdad, los balines de goma se usan en hechos violentos no como reacción, sino que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra del personal policial. Lamento profundamente que el Estado de mi país se permita sostener ante esta comisión situaciones que no se condicen con la realidad que hoy día niños, niñas y adolescentes están viviendo”.

Tras dejar su cargo como asesor de política migratoria en junio de 2020, el abogado pasó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se desempeñó como jefe de estudios y se hizo cargo en pandemia de la Comisaría Virtual.

Abogado de los deportistas cubanos

Tras el fin del periodo presidencial de Piñera y el cambio de Gobierno, el abogado se ha concentrado en área migratoria y en la regularización de los extranjeros que desean permanecer en Chile,

En agosto pasado fue invitado por Republicanos a exponer ante la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional, donde calificó de correctas las enmiendas presentadas por la derecha sobre migración “segura, ordenada y regular”, consignó Ex Ante.

Este lunes, el nombre de Mijail Bonito volvió a los medios de comunicación al conocerse que representaba a 7 de los deportistas cubanos que, tras participar en los Juegos Panamericanos, dejaron la Villa Panamericana y buscaron asesoría legal para permanecer en Chile, solicitando refugio o asilo.

Se trata de seis jugadoras de hockey y un vallista, que habían dejado la concentración en la víspera del cierre de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

A estos siete deportistas se habría sumado también, un grupo de tres atletas hombres, que dejaron la delegación cubana al llegar al país y solicitaron asesoría jurídica.

En una declaración publicada el lunes por el estudio Hurtado y Bonito Abogados se afirmó que los contactos con deportistas cubanos se remontaban a junio de este año, cuando “3 deportistas del equipo nacional de hockey masculino de Cuba escaparon de su delegación deportiva en territorio chileno y se contactaron con este estudio jurídico para recibir su guía en los procesos de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado”.

En conversación con Radio Universo, Bonito destacó que los atletas están en buen estado de salud y “están en diferentes regiones, ni siquiera están todos en la misma a la vez”. Uno de ellos, detalló, se encuentra en Santiago, y el resto están en otras regiones.

El abogado recalcó que “sus permisos de permanencia transitoria en el país no han caducado, entiendo que caduca en los próximos días. Pero eso es absolutamente irrelevante con respecto al refugio. El asilo político no tiene que ver para nada con irregularidades”.

Asimismo, explicó que la posibilidad de solicitar refugio o asilo será analizada con los atletas cubanos.

“No hay ninguna causal de expulsión disponible. Ellos están en situación regular y van a estar por mucho tiempo más», afirmó.

Por su parte, ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo un llamado a «no especular» sobre la situación de los atletas y recordó que la visa de ellos «todavía está vigente».

La secretaria de Estado planteó que los deportistas «perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo», aunque «no sabemos cuál es su paradero hoy día».

«Solo una persona, pero que no es parte del grupo del cual se ha estado hablando, se acercó a hacer una solicitud de refugio y en ese caso lo que sucede es que hay un procedimiento para estudiar el caso, ver si es atendible la solicitud y mientras se hace ese estudio, (…) se otorga un permiso especial (de duración de ocho meses) mientras se hace el estudio», añadió.

Sigue leyendo: