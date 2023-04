Informes revelan cuantía de alza de ingresos ilegales de venezolanos tras visita de Piñera a Cúcuta y que se mantienen altos con Boric

Cifras oficiales solicitadas vía transparencia demuestran cómo ha sido el cuidado de las fronteras de Chile por parte de las administraciones de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Los reveladores registros demuestran que tras el viaje de Piñera a Cúcuta en 2018 la migración venezolana irregular creció respecto a años anteriores.

De acuerdo con los datos publicados por el analista Ignacio Ortega en un hilo compartido en Twitter, durante el periodo del segundo gobierno de Bachelet el «ingreso migratorio por pasos no habilitados fue tranquilo. En total 8.846, desglosados en: 2.097 el 2014; 1.179 el 2.015; 2.665 el 2.016 y 2.905 el 2017».

«A pesar de que se intenta endosar lo contrario, Bachelet controló fronteras», afirmó

¿Y que sucedió con @sebastianpinera ? El ingreso por pasos no habilitados se disparan a cifras nunca antes vistas, sobretodo desde el año 2019 cuando viaja a Cúcuta y luego el y sus ministros repiten que recibirán venezolanos mientras el país resiste y que es positivo para Chile.

Consecuencias del viaje a Cúcuta de Piñera

Por el contrario, durante la segunda presidencia de Piñera el ingreso por pasos no habilitados se disparó a cifras nunca antes vistas, en especial desde principios del año 2019 cuando viajó a Cúcuta y luego que él y sus ministros repitieran que recibirían venezolanos mientras el país resistiera y que era positivo para Chile.

“Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile”, fue la frase que manifestó en una entrevista a Deutsche Welle, a solo cuatro días de haber asumido su segundo mandato en marzo de 2018, cuando era visto como uno de los mandatarios más importantes de la región y considerado como “un refuerzo por los gobiernos latinoamericanos críticos con Nicolás Maduro”.

Posteriormente, el 22 de febrero del 2019, el expresidente Sebastián Piñera viajó a Cúcuta, Colombia, para entregar, junto a su par Iván Duque, “ayuda humanitaria” a los venezolanos y para respaldar una posible caída del Gobierno de Nicolás Maduro a manos de, en ese entonces, el autoproclamado Presidente Encargado de la nación, Juan Guaidó.

“La fe está más fuerte que nunca y no hay ninguna fuerza capaz de detener la fuerza incontenible de la libertad, de la democracia, que han expresado los venezolanos y sus amigos latinoamericanos durante los últimos meses y años”, señalaba Piñera en el acto.

“No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo. No dejo de preguntarme cómo una persona puede tener tanta ambición y estar dispuesto a causarle tanto dolor y sufrimiento a su propio pueblo durante tanto tiempo por el solo afán de aferrarse a un poder que no le pertenece. Llegó el momento de decir fuerte claro que Maduro es parte del problema y no de la solución. La democracia es la solución para Venezuela”, dijo Piñera a su arribo a Cúcuta.