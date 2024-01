Tras resolución judicial: Embargan cuentas corrientes de la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo

El diario comunitario El Amanecer de Lo Herrera, publicó una resolución del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, en el que se ordena el embargo de las cuentas corrientes en las que tenga su dinero la Corporación de Educación y Salud (Corsaber) de la comuna, por una suma total de $437.371.086.

La determinación judicial se da luego de una serie de demandas por parte del Sindicato de Asistentes de la Educación, debido al no pago de bonos referidos a locomoción, colación y riesgo. La acción se da en consecuencia del no cumplimiento por parte del Corsaber, de un mandato impuesto por el juez Rodrigo Cayo, el cual mencionaba que: “Si no efectuare el pago, trábese embargo en bienes del ejecutado, hasta por el equivalente a la suma antes señalada. Los bienes embargados, quedarán en poder del Representante Legal de la ejecutada en su calidad de depositario provisional”.

Con esta retención del monto, se “asegura” que los trabajadores afectados pueden recibir el monto adeudado en caso de que la corporación no actúe en voluntad propia en el pago de los bonos acordados previamente.