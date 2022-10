Tren Maya podría no llegar hasta Campeche, admite AMLO

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un video con los avances del Tren Maya y reconoció que su trayecto podría llegar solo hasta Xpujil y no hasta Campeche como estaba previsto.

El ejecutivo explicó que el cambio del tramo se debe a que comisarios ejidales reclaman la indemnización a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte de una carretera que se construyó en la década de los 60’s y 70’s.

Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal hay cinco ejidos que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados, no los estoy acusando, nada más estoy informando, no quieren que pase el tren o sí quieren, pero están condicionando a que la SICT les pague una indemnización»

Andrés Manuel López Obrador