Tribunal francés rechazó solicitud que buscaba permitir a Julian Assange pedir asilo en ese país

Un tribunal francés rechazó este martes 5 de septiembre una solicitud de medidas cautelares presentada por la asociación Robin des Lois, que buscaba permitir al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, solicitar asilo en Francia desde el Reino Unido, donde está encarcelado, informó AFP.

La legislación de Francia exige «la presencia del solicitante en territorio nacional o de la Unión Europea» para presentar una solicitud de asilo, y, según el tribunal, las circunstancias de la privación de libertad de Assange «no permiten hacer una excepción a esa norma». Al presentar la solicitud en marzo pasado, la asociación argumentó que dicha norma contradice el preámbulo de la Constitución francesa y varios convenios internacionales.

El Estado francés no estuvo representado en la audiencia del 22 de agosto durante la cual se examinó esta solicitud. La asociación Robin des Lois no tiene previsto recurrir esta decisión, afirmó a la AFP su abogado, Emmanuel Ludot. Sin embargo, pidió al guardián de los sellos, Éric Dupond-Moretti, ex abogado de Julian Assange, que «se haga cargo finalmente de este expediente».

Julian Assange, ciudadano australiano de 52 años, fue arrestado y posteriormente encarcelado en 2019 en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres. Anteriormente pasó siete años en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación. Julian Assange está siendo procesado en Estados Unidos por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

Fuente: RT.

