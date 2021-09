Tricel rechaza impugnación y confirma candidatura presidencial de ME-O

Este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) desestimó la impugnación en contra de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), por lo que el líder del PRO podrá competir en los comicios presidenciales de noviembre.

El fallo expresa que “la sentencia anterior se equivoca al estimar que la circunstancia de haberse dictado veredictos absolutorios en favor del impugnado, no tiene el efecto en poner término a la suspensión del derecho a sufragio (…) dicha comunicación no hace sino más que enfatizar el principio de inocencia que goza”.

“Que, por tanto, en las especiales circunstancias de que da cuenta esta causa, apreciados los hechos por este Tribunal como jurado, no se configura la hipótesis invocada por el impugnante, razón por la que su pretensión no ha podido prosperar. Por estas consideraciones y normas legales citadas, se revoca la sentencia”, agrega el texto.

Tras darse a conocer el fallo, el abanderado por el PRO, aseveró que está preparado para defender al pueblo, de quienes “intentaron manipular nuestras instituciones una y otra vez”, en los últimos 30 años.



“Hoy estoy más libre que nunca para defender a un pueblo empobrecido y endeudado. El duopolio, los que han gobernado por 30 años, intentaron manipular nuestras institucionales, el Servel, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, y cada vez que un tribunal pudo observar y estudiar el fondo de las acusaciones, nos dio la razón”, expresó ME-O, citado por La Tercera.

¡Justicia! El Tricel nos dio la razón: estaré en la papeleta presidencial de noviembre. Esta candidatura es de todas, todos y todes. ¡Adelante! #ElCambioEsHoy pic.twitter.com/SQpx3CTcXU — Marco Enríquez (@marcoporchile) September 10, 2021

El cineasta, agregó, que “fue por unanimidad en el TC, en el tribunal oral, en el Tricel dos veces, por unanimidad. La justicia se impuso, a pesar de las operaciones de mis adversarios. Hoy, con retraso porque estuvimos semanas luchando, hago un llamado a quienes me conocen, a que se organicen en todo Chile. Vamos a construir una fuerza confiable de cambio”.

Cabe recordar que el periodista había presentado un recurso de apelación ante el Tricel, luego que el Tribunal Electoral Regional Metropolitano, objetara su participación para noviembre debido a la acusación en su contra por el Caso OAS, pese a que fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban.

De igual forma, dirigió críticas a sus rivales en los próximos comicios, entre ellos a Sebastián Sichel y Gabriel Boric .

“El candidato Sichel es menos de lo mismo, ofrece menos que Piñera. El diputado Boric producto de errores no forzados, se enreda y se enreda. Superemos la lógica del duopolio. El futuro es nuestro, mañana es ahora, y se requieren caminos. Soluciones las conozco y se las propongo al país. Venimos de atrás y tenemos que recuperar terrenos. Se ha restaurado la justicia y como nunca estoy libre para luchar”, indicó.

«Tengo una pregunta para los que votan por Sichel. ¿Están más tranquilos desde que votaron por Piñera? ¿Duermen más tranquilos?¿Hay menos asesinatos?¿Hay más empleo? Sichel es menos que Piñera, no se equivoquen. Y decirle también a la gente de la exConcertación que tienen la sabiduría y la experiencia, pero no tienen la energía, su propio pueblo no se siente movilizado. Yo tengo el camino. Y el mundo del Frente Amplio tiene energía, pero se enredan con errores no forzados. Tiene que haber una mezcla de sabiduría y energía. Me propongo luchar en cada rincón de Chile a acelerar el tranco para que el pueblo elija si quiere el cambio o la continuidad”, agregó.