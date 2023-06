Triste noticia: Joven cegado por la represión policial durante la revuelta decidió quitarse la vida en el Metro de Santiago

Durante la tarde del miércoles 28 de junio de 2023, Jorge Salvo, joven maipucino víctima de la represión del Estado tras sufrir mutilación ocular durante el estallido social, tomó la triste decisión de quitarse la vida en una de las estaciones del Metro de Santiago.

La compañía de transporte informó sobre un nuevo incidente que suspendió repentinamente el servicio de 5 estaciones de la Línea 5.

“Por persona en la vía”, indicaron redes sociales, refiriéndose a Salvo, quien sufrió trauma ocular el 17 de enero de 2020, época en la que aún se realizaban manifestaciones en el marco de la revuelta popular.

Durante una protesta en Plaza Dignidad, en Santiago, una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de Carabineros le impactó directamente al rostro, destruyendo completamente uno de sus ojos.

«Me levanto, me lavo la cara y veo que no tiene ojo»

En una entrevista concedida a la Voz de Maipú Jorge relató su historia, qué sucedió aquel fatídico día y cómo había cambiado su vida a raíz de la mutilación.

“Tuve un gran apoyo que fue la gente de la UTO (Unidad de Trauma Ocular de la posta donde se atendió), que fue la misma persona que me operó. Estuve con tratamiento psicológico, todavía sigo con terapia ocupacional. Tuvieron que suspender mi tratamiento psicológico por el tema del covid”, señaló en sus declaraciones realizadas en el marco del primer aniversario de “la revuelta” iniciada el 18 de octubre de 2019.

“Yo me levanto en las mañanas, me lavo la cara y veo que no tiene ojo. Es una costumbre que hago día a día. Me pusieron una prótesis en la UTO, pero igual cuando no tengo la prótesis que es prácticamente idéntica al ojo derecho, me veo y no veo que soy yo. No me veo a mí. No es mi cara, transformaron mi cara. La amputaron”, reconoció el hombre que deja huérfana de padre a una niña.

En varias oportunidades Jorge Salvo denunció el abandono del Estado. para las víctimas de trauma ocular, y junto a sus compañeras y compañeros exigía una Ley de Reparación Integral, horas de atención y operaciones sin aplazamientos en el PIRO, acceso a psicólogas( y psiquiatras con perspectiva de género y DDHH, entre otras reivindicaciones.

Sus restos serán velados en Rinconada de Maipú con Victoria desde las 14:00 a 21:00 de hoy jueves 29 de Junio. Mañana viernes 30 de junio, se realizará un responso en avenida Pajaritos 1253 a las 16: 00 horas.

Patricio Pardo también se quitó la vida

Cabe recordar que en diciembre de 2021, el joven de Patricio Pardo de 26 años, también víctima de trauma ocular durante el estallido, decidió quitarse la vida en Valparaíso, resultado de una terrible depresión

El 27 de noviembre de 2019, mientras participaba en una protesta en Valparaíso Pardo sintió un ruido detrás de él, giró y recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo derecho. Según la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la velocidad del objeto contundente le hubiera provocado la muerte si golpeaba su cabeza. Sin embargo, al dar la vuelta, el artefacto llegó a su ojo derecho, causándole la pérdida de visión.

La organización señaló en ese entonces que Pardo «no logró salir de su depresión, luego de ser mutilado por agentes del Estado».

Mutilación ocular durante la revuelta

La mutilación ocular de ciudadanos durante el estallido social ha sido catalogada como uno de los crímenes más aberrantes cometidos por agentes del Estado en contra de la población chilena.

La utilización indiscriminada de perdigones, bombas lacrimógenas y otros proyectiles por parte de los funcionarios policiales durante los actos de represión ha dejado secuelas físicas y emocionales irreparables en numerosas personas, generando rechazo y descontento en la sociedad.

La falta de avances significativos en la búsqueda de justicia y acompañamiento por parte de las autoridades han llevado a un sentimiento generalizado de impotencia y abandono en las víctimas y sus familias, quienes exigenjusticia y que se realice una investigación exhaustiva para poder identificar y se sancionar a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos.

Además solicitan que les brinde el apoyo médico y psicológico necesario para lograr su rehabilitación física y emocional.

