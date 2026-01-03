Trump amenaza a Gustavo Petro y asegura que controlará a Venezuela “hasta una transición segura”

Autor: Seguel Alfredo
Trump impone control directo sobre Venezuela y amenaza a Colombia: Escalada intervencionista

En una declaración de graves consecuencias, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que Washington dirigirá los destinos de Venezuela hasta que pueda asegurar «una transición segura». Según informó Actualidad RT, Trump afirmó en una rueda de prensa: «Ya llegamos (…) y nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos hasta que, en esencia, podamos ejecutarlo». Esta postura se produce tras confirmarse bombardeos estadounidenses y la detención arbitraria del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El mandatario estadounidense justificó la intervención alegando la necesidad de evitar que «alguien más tome el control» y garantizar «paz, libertad y justicia». Además, Actualidad RT recoge que Trump detalló que la gestión política en Caracas será realizada «en gran medida» por EE.UU., con planes de instalar «un grupo de personas» a cargo y posiblemente «tropas sobre el terreno». Su objetivo declarado es reconstruir una infraestructura que describió como «muy peligrosa» y deteriorada.

La agresión militar fue acompañada por la amenaza de una escalada. Trump advirtió que el Pentágono está listo «para lanzar un segundo ataque mucho mayor» si fuera necesario, aunque sugirió que «el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda». El trasfondo económico queda al descubierto con la intención de que «gigantescas compañías petroleras estadounidenses» entren a explotar los recursos, lo que, según la administración Trump, les fue «robado».

Frente a esta ofensiva, las autoridades venezolanas respondieron con firmeza. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, declaró: «Nos han atacado, pero no nos doblegarán», según Actualidad RT. La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió «prueba de vida» de Maduro y Flores y denunció víctimas civiles y militares. Caracas calificó la agresión como un intento de «apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela» y activó el estado de conmoción exterior para pasar «a la lucha armada» en defensa de la soberanía.

Amenazas contra Gustavo Petro

La retórica intervencionista de Trump no se limitó a Venezuela. El presidente estadounidense lanzó una grave amenaza contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Actualidad RT citó textualmente sus palabras: «Está fabricando cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que tiene que cuidar su trasero». Trump añadió que Petro había sido «hostil» y sentenció: «Él será el siguiente. Va a tener grandes problemas si no entra en razón».

Petro reaccionó de inmediato a la agresión contra Venezuela, llamando a convocar el Consejo de Seguridad de la ONU para dirimir «la legalidad internacional» de los ataques. Además, anunció el despliegue de «toda la fuerza asistencial» de Colombia en la frontera para atender una posible crisis de refugiados, mostrando una postura solidaria y de rechazo a la acción militar estadounidense.

La escalada de tensiones configura un panorama regional extremadamente volátil. Mientras EE.UU. justifica su intervención en Venezuela bajo argumentos de seguridad y «transición», y extiende sus amenazas a Colombia, los países afectados y la comunidad internacional enfrentan un desafío sin precedentes que pone en riesgo la estabilidad de toda América Latina y el Caribe, según advirtió el propio gobierno venezolano en sus comunicados oficiales.

