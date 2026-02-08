“Trump es el presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos”: Senador Bernie Sanders

Senador Bernie Sanders alerta por gobierno de Donald Trump y lo califica de ser el presidente más peligroso de la historia de EE.UU.

En una entrevista exclusiva desde su despacho en el Capitolio, el senador independiente Bernie Sanders realizó una dura advertencia sobre la presidencia de Donald Trump. Según informó el Diario El País de España, Sanders lo definió como “el presidente más peligroso, tal vez, de la historia de Estados Unidos” y un “autoritario” que debilita las instituciones democráticas.

El veterano legislador de 84 años explicó, en la conversación recogida por el Diario El País de España, que el peligro radica en la concentración de poder en el Ejecutivo y el socavamiento de la separación de poderes. Criticó además el uso del servicio de inmigración (ICE) como un “ejército doméstico” y advirtió que la visión de Trump fomenta una “oligarquía” que margina a la mayoría.

Pese al severo diagnóstico, Sanders expresó un mensaje de esperanza, afirmando que corresponde al pueblo estadounidense frenar esta deriva. “Será el pueblo estadounidense quien diga ‘no’ al autoritarismo”, declaró, haciendo un llamado a la movilización ciudadana para defender la democracia, según publicó el Diario El País de España.

