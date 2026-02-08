“Trump es el presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos”: Senador Bernie Sanders

Bernie Sanders califica a Donald Trump como el "presidente más peligroso" de la historia de EE.UU., acusándolo de autoritarismo y de debilitar la democracia. En una entrevista con El País, el senador advirtió sobre la concentración de poder y el surgimiento de una oligarquía, pero confía en la respuesta ciudadana.

“Trump es el presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos”: Senador Bernie Sanders
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Senador Bernie Sanders alerta por gobierno de Donald Trump y lo califica de ser el presidente más peligroso de la historia de EE.UU.

En una entrevista exclusiva desde su despacho en el Capitolio, el senador independiente Bernie Sanders realizó una dura advertencia sobre la presidencia de Donald Trump. Según informó el Diario El País de España, Sanders lo definió como “el presidente más peligroso, tal vez, de la historia de Estados Unidos” y un “autoritario” que debilita las instituciones democráticas.

Archivos desclasificados: Revelan estrategia de la red Epstein – Bannon  para financiar y cohesionar a la ultraderecha

El veterano legislador de 84 años explicó, en la conversación recogida por el Diario El País de España, que el peligro radica en la concentración de poder en el Ejecutivo y el socavamiento de la separación de poderes. Criticó además el uso del servicio de inmigración (ICE) como un “ejército doméstico” y advirtió que la visión de Trump fomenta una “oligarquía” que margina a la mayoría.

Pese al severo diagnóstico, Sanders expresó un mensaje de esperanza, afirmando que corresponde al pueblo estadounidense frenar esta deriva. “Será el pueblo estadounidense quien diga ‘no’ al autoritarismo”, declaró, haciendo un llamado a la movilización ciudadana para defender la democracia, según publicó el Diario El País de España.

“En Chile hubo una Isla Epstein y se llamó Villa Baviera”: Los horrores de una secta que encabezó el pederasta Paul Schäfer

La entrevista completa, en la que el emblemático líder progresista analiza en profundidad el momento político del país, está disponible en nuestra plataforma.

Ver también

BERNIE SANDERS: la era de DONALD TRUMP y el futuro de ESTADOS UNIDOS | EL PAÍS

Entrevista escrita en siguiente enlace:

Bernie Sanders: “Trump es el presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

Bernie Sanders acusa a Trump de usar una guerra “ilegal e inconstitucional” contra Venezuela para tapar la crisis en EE.UU.

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Senadora Alexandria Ocasio-Cortez por ataque de Trump a Venezuela: “No se trata de drogas, se trata de petróleo”

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Bernie Sanders Accuses Trump of Waging an "Illegal and Unconstitutional" War on Venezuela to Distract from U.S. Crisis

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Congresistas de Estados Unidos, Welch, Sanders y Balint condenan la acción militar en Venezuela

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Senator Alexandria Ocasio-Cortez: "It’s Not About Drugs, It’s About Oil" in Response to Trump’s Actions on Venezuela

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Socialista, migrante y joven: Zohran Mamdani hace historia y llega a la alcaldía de Nueva York con más del 50%

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

"Estaba bromeando": Casa Blanca tuvo que salir a explicar frase de Trump donde aseguró que "ni siquiera deberíamos tener elecciones"

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

“La izquierda puede gobernar”: Zohran Mamdani asume en Nueva York y promete una nueva era

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Zohran Mamdani Makes History as New York's Mayor with Over 50% Vote: A Young, Migrant Socialist

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano