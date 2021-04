UDI Pepa Hoffmann no quiso dar unanimidad para aprobación del proyecto de imprescriptibilidad de delitos sexuales

Este lunes, en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja, se revisó y votó el proyecto de ley que modifica el Código Penal y la ley N° 21.160, para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima, y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos (Boletín N° 13.679-07).

En la sesión, se aprobó el proyecto en general, pero no por unanimidad. Esto pues hubo una diputada que no dio su votó para que aquello ocurriese. Así, mientras todas diputadas de todos los sectores políticos aprobaron el proyecto, la diputada UDI, María José Hoffmann se abstuvo, argumentando que, a su juicio, faltaba más debate, y aún no había podido “hacerse convicción” del proyecto en sí.

Hoffmann hace un tiempo fue increpada en un Aeropuerto donde se le realizó una “funa”, hecho que fue altamente viralizado en redes sociales y medios. En aquella funa, la increparon por el mal uso de la mascarilla, sus votaciones, pero también por su hijo, Tomás Müller Hoffmann, quien fuera denunciado vía redes sociales por abuso sexual por una ex polola, quien fuera compañera de Müller en el Colegio Cumbres en Las Condes.

De este modo, el proyecto pasará ahora a votarse en particular en la misma Comisión, para posteriormente ser discutido y votado en sala.