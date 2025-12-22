Ultra Acústico: El regreso de Manu Chao a Chile con presentaciones del 23 de diciembre al 17 de enero

¡Manu Chao vuelve a Chile! Artista actuará en gira íntima y acústica por seis ciudades este verano
¡Qué gran noticia para Chile! Manu Chao no solo regresa, sino que lo hace con una propuesta íntima y acústica, cargada de ese compromiso social y ambiental que siempre lo ha caracterizado. Su conexión con América Latina y, en especial, con Chile, trasciende lo musical: es un diálogo con las luchas, la cultura y la memoria.
Detalles clave de su regreso:
Fechas y lugares:
- 23 y 26 de diciembre → Santiago, Teatro Coliseo
- 3 de enero → Concepción, Surname
- 6 de enero → Valdivia, Parque Saval
- 9 de enero → Temuco, Centro de Eventos Casa Vieja
- 13 de enero → Castro, Centro de Eventos Gran Torino
- 17 de enero → Valparaíso, Parque Cultural (ex cárcel)
Esta vez, un formato diferente:
Después de la gira masiva de marzo 2024, ahora se presenta en versión acústica con solo dos músicos, buscando mayor cercanía y un reencuentro íntimo con canciones que ya son himnos globales.
Un artista-activista:
Como bien señalas, Manu Chao usa su música para visibilizar crisis socioambientales y apoyar a los pueblos originarios. Su gira no es solo un evento musical, sino un espacio de encuentro y conciencia.
Para quienes quieran asistir:
Toda la información y venta de entradas está en Tu Acceso Manu Chao y en las cuentas de los productores locales (@producciones_vikingas, @matumatiok, etc.).
Chile vuelve a latir al ritmo de “Desaparecido”, “Clandestino”, “Me gustas tú” y tantas otras que, en su simplicidad y fuerza, han unido a generaciones. ¡Un regreso que promete emoción, memoria y fiesta con causa! Y que se unirán con su nueva discografía: “Viva Tú”.