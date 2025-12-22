Ultra Acústico: El regreso de Manu Chao a Chile con presentaciones del 23 de diciembre al 17 de enero

Manu Chao regresa a Chile en diciembre y enero con una gira acústica íntima junto a dos músicos. Visitando Santiago, Concepción, Valdivia, Temuco, Castro y Valparaíso, su propuesta mezcla sus clásicos con su constante mensaje de justicia social y ambiental. Un reencuentro musical cargado de compromiso y emoción.

Ultra Acústico: El regreso de Manu Chao a Chile con presentaciones del 23 de diciembre al 17 de enero
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

¡Manu Chao vuelve a Chile! Artista actuará en gira íntima y acústica por seis ciudades este verano

¡Qué gran noticia para Chile! Manu Chao no solo regresa, sino que lo hace con una propuesta íntima y acústica, cargada de ese compromiso social y ambiental que siempre lo ha caracterizado. Su conexión con América Latina y, en especial, con Chile, trasciende lo musical: es un diálogo con las luchas, la cultura y la memoria.

Detalles clave de su regreso:

 Fechas y lugares:

  • 23 y 26 de diciembre → Santiago, Teatro Coliseo
  • 3 de enero → Concepción, Surname
  • 6 de enero → Valdivia, Parque Saval
  • 9 de enero → Temuco, Centro de Eventos Casa Vieja
  • 13 de enero → Castro, Centro de Eventos Gran Torino
  • 17 de enero → Valparaíso, Parque Cultural (ex cárcel)

 Esta vez, un formato diferente:
Después de la gira masiva de marzo 2024, ahora se presenta en versión acústica con solo dos músicos, buscando mayor cercanía y un reencuentro íntimo con canciones que ya son himnos globales.

 Un artista-activista:

Como bien señalas, Manu Chao usa su música para visibilizar crisis socioambientales y apoyar a los pueblos originarios. Su gira no es solo un evento musical, sino un espacio de encuentro y conciencia.

Para quienes quieran asistir:

Toda la información y venta de entradas está en Tu Acceso Manu Chao  y en las cuentas de los productores locales (@producciones_vikingas, @matumatiok, etc.).

Chile vuelve a latir al ritmo de “Desaparecido”, “Clandestino”, “Me gustas tú” y tantas otras que, en su simplicidad y fuerza, han unido a generaciones. ¡Un regreso que promete emoción, memoria y fiesta con causa! Y que se unirán con su nueva discografía: “Viva Tú”.

Relacionados

Seguel Alfredo

Chiqui Chiqui Chá: Cuento escénico que rescata la memoria ferroviaria se presenta gratis en San Bernardo y Santiago

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

El músico Sunny lanza EP “Demos (Lado A)”, consolidando los corridos chilenos en la escena regional

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Juanito Ayala presenta "Papito corazón", una cumbia ranchera "para dedicar"

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Chiqui Chiqui Chá: A Scenic Tale Celebrating Railway Memories Available for Free in San Bernardo and Santiago

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Coalición Chao Carbón pidió "compromisos reales para una transición energética justa" a las y los candidatos presidenciales

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Santiago: Coalición Chao Carbón invita al estreno del documental “Transición Injusta”

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Soundlapse: La Universidad Austral de Chile estrena instalación inmersiva revelando paisajes sonoros en transformación

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Chao Carbón Coalition Urges Presidential Candidates to Commit to a Just Energy Transition

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Beto Cuevas está de vuelta con su veta más rockera “¡Respira!", primer adelanto de un nuevo álbum

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano