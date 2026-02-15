Ultraderecha en España: Asociación de neonazis se inscribe como partido político “Noviembre Nacional”

La asociación de ultraderecha neonazi “Núcleo Nacional”, se constituye como partido político

La asociación de ultraderecha Núcleo Nacional, que aglutina a «franquistas, falangistas y nacionalsocialistas», ha dado el paso para convertirse en partido político. Según ha podido confirmar El HuffPost, su cofundador y portavoz, Enrique Lemus Sánchez, inscribió el pasado 10 de febrero en el registro del Ministerio del Interior la formación Noviembre Nacional, de ámbito territorial nacional. El nombre del nuevo partido evoca las movilizaciones de la extrema derecha frente a la sede del PSOE en 2023.

La nueva formación política comparte no solo ideario, sino también domicilio social con Núcleo Nacional. La sede se ha fijado en el número 10 de la calle Renedo en Valladolid, el mismo lugar donde opera el Centro Social y Nacional El Alcázar y que anteriormente acogió la sede de Democracia Nacional, partido del que Lemus fue dirigente. Este espacio ha albergado históricamente diferentes actos y encuentros de corte neonazi, consolidándose como un punto de encuentro para la ultraderecha más radical, consigna el medio.

La trayectoria pública de Núcleo Nacional, de acuerdo a la publicación de El HuffPost, ha estado jalonada de actos y figuras de la escena neonazi. Su presentación en abril de 2024 en el Espacio Ardemans de Madrid, sede de La Falange, contó con la participación de Lemus y de un cabecilla encapuchado conocido como Iván, quien definió entonces al grupo como una organización para unir a «gente de ideas franquistas, falangistas» o «nacionalsocialistas». Más recientemente, en la inauguración de su sede en Madrid participó Isabel Peralta, una activista condenada por delitos de odio y a quien la policía alemana impidió la entrada al país por portar una bandera nazi.

El partido Noviembre Nacional nace mientras Núcleo Nacional es investigado por delitos de odio y sus militantes no ocultan sus posiciones antidemocráticas. Tal y como señala El HuffPost, no es infrecuente que sus vídeos propagandísticos en redes sociales concluyan con el saludo nazi y el grito «¡arriba España!». De hecho, esta misma semana, los Mossos d’Esquadra detuvieron en Sant Boi de Llobregat a cuatro jóvenes militantes del grupo por realizar pintadas contra el islam, migrantes y partidos de izquierda, evidenciando la deriva violenta de la organización que ahora busca su espacio en la legalidad política.

Dos neonazis de Núcleo Nacional detenidos por xenofobia

El Diario El País de España, informaba recientemente, que fueron detenidos dos neonazis de Núcleo Nacional por pegar mensajes xenófobos en tiendas de personas de origen magrebí en Castellón. Según publicación, el dueño de una tienda en Burriana encontró en su local pegatinas del grupo de ultraderecha con leyendas como “moros de mierda”.

La publicación también señala: “Los investigadores ya tenían conocimiento de otras denuncias similares, con ataques y pintadas racistas en tiendas y negocios de personas de origen magrebí, según han confirmado desde la Guardia Civil”.

El “cristianismo” de los neonazis de NN.

A continuación, un video con la mirada de unos de sus integrantes sobre “cristianismo español”, publicado por Julián Macías Tovar.

“Nucleo Nazional se convierte en partido político (…) Su misión defender el cristianismo, pero no mucho”, señala el posteo.