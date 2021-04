Un año más sin desfile del 5 de Mayo

Por Lorena Vázquez

Por segundo año consecutivo, las actividades conmemorativas por la Batalla del 5 de Mayo en Puebla quedarán suspendidas, debido a la falta de condiciones para realizar eventos masivos a causa de la pandemia por Covid-19 en el estado, confirmó el mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa.

Este año se conmemorarán 159 años de la gesta heroica, en la que libraron la batalla los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, y el del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille. Esta victoria fue de vital importancia para México, al ganarle a una fuerza superior.

El gobernador Miguel Barbosa comentó, a inicios de marzo, que su administración estaba analizando la celebración del desfile y las actividades asociadas al 5 de mayo, pero este martes 13 de abril confirmó que solo efectuarán una ceremonia cívica.

No habrá eventos especiales con motivo del #CincoDeMayo , se hará la ceremonia cívica pero no hay condiciones en Puebla ni en el país para llevar a cabo eventos masivos. pic.twitter.com/PPrj8t67nB

“Respecto a eventos especiales con motivo del 5 de Mayo, no habrá; será la ceremonia cívica correspondiente, pero un evento masivo no ocurrirá. No hay condiciones en Puebla ni en el país para llevar a cabo estos eventos”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla