“Un Presidente no teme a su pueblo, lo abraza”: El aplaudido gesto de Boric que opacó el blindaje de Kast

La tierna invitación del mandatario contrasta con la controvertida imagen del candidato protegido por un vidrio antibalas.

Autor: Ivette Barrios
Autor: Ivette Barrios
El pasado fin de semana se viralizó el emotivo llamado telefónico del Presidente Gabriel Boric a Santino, un pequeño de San Pedro de la Paz, invitándolo a tomar once al Palacio de La Moneda. Este gesto de cercanía con el niño resonó profundamente en la ciudadanía, siendo celebrado y abriendo el debate sobre la forma de hacer política basada en el afecto y la conexión directa con la gente.

Todo empezó cuando Santino expresó entre lágrimas su deseo de que Boric siempre sea nuestro presidente “porque lo quiero mucho», se propagó rápidamente. La madre del menor relató que el llanto surgió mientras hablaban de las próximas elecciones presidenciales, momento en el que el niño se enteró del fin de su periodo en marzo de 2026.

Esta inocente demostración de cariño no solo llegó a oídos del Presidente, sino que motivó una respuesta inmediata y personal. El gesto del mandatario fue celebrado por los usuarios de redes sociales como un acto de genuina empatía política, demostrando que La Moneda puede ser un espacio de encuentro y calidez.

Asimismo, no tardaron en contrastar esta acción con el evento de campaña del republicano José Antonio Kast, quien optó por dar un discurso ante sus adherentes en Viña del Mar protegido por un polémico vidrio antibalas. Esta medida de seguridad, que fue defendida por su comando argumentando la «contingencia», fue interpretada por muchos en redes sociales como un acto para sembrar miedo y manipular la inseguridad del electorado, además de ser tildado de «copia» a las tácticas de Donald Trump.

Las redes sociales se llenaron de comentarios que alababan la acción de Boric como la antítesis del mensaje proyectado por Kast. Mientras el Presidente abraza la emoción de un niño, el candidato de ultraderecha se distancia detrás de un cristal. Ante este acto, su contrincante Jeannette Jara comentó: «No sé cómo alguien que se postula a presidente cree que tiene que estar encerrado», sostuvo.

El encuentro entre el Presidente y Santino en La Moneda quedaría pendiente. Sin embargo, para los usuarios de internet también queda como un símbolo del contraste entre dos formas de entender el liderazgo, una que resalta el miedo y otra que busca la cercanía con su pueblo.

