“Una historia necesaria”: la serie chilena sobre detenidos desaparecidos que será emitida en La Red

La producción creada y dirigida por Hernán Caffiero, comenzará a ser reemitida por el canal La Red a partir del próximo lunes 28 de febrero a las 22:00 horas, antes del programa “Mentiras Verdaderas”. Esta recoge y recrea los testimonios de familiares y amigos de detenidos desaparecidos durante la Dictadura Militar en Chile.

La serie ganadora del Emmy en la categoría de “Mejor Serie Corta 2018”, fue producida gracias al apoyo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y al trabajo en conjunto de la Escuela de Cine de Chile y la productora Tridi Films. Siendo lanzada por las pantallas de Canal 13 en septiembre de 2017.

“Una historia necesaria” está compuesta por 16 episodios de 5 minutos cada uno, que narran de manera testimonial las historias asociadas a las desapariciones de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

“Partimos con esta idea pensando en la necesidad que todavía tenemos como sociedad de hacernos cargo de nuestra historia, no sólo para quienes la vivimos, sino que principalmente para aquellos que no, y por ende, no han proyectado emocionalmente lo que la dictadura significó para Chile. El golpe nos hizo modificar nuestras vidas y formas de pensar como sociedad, que podrían haber sido muy distintas si no hubiese ocurrido”, señaló el director en 2017 a El Mostrador.

Para su realización se hizo un exhaustivo trabajo de investigación entorno a casos del Informe Retting, documentación judicial, archivos de la biblioteca de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y testimonios de familiares, amigos y testigos de las víctimas que se cobraron aquellos años de terror.

A su vez el elenco estuvo conformado por los actores y actrices: Alfredo Castro, Catalina Saavedra, Paulina Hunt, Alejandro Goic, Ariel Mateluna, Luis Dubó, Sofía García y Gastón Salgado, entre otros/as.

“Las historias son súper disímiles unas de otras. Por ejemplo, hay una que es netamente onírica, que es la carta de un familiar a su desaparecido, con imágenes que van más desde el subconsciente que de la literalidad, a diferencia de otros que son un plano secuencia que dura todo el cortometraje. Hemos ocupado todo tipo de técnicas para narrar las historias, y todas ellas, si bien tienen un eje común que es la tragedia que vivimos, trata de tomarla desde diferentes aristas narrativas y estéticas”, explicó Caffiero.