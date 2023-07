¿Una película feminista que rompe moldes?: Qué dice la crítica sobre la esperada «Barbie»

Este jueves, se estrena en todas las sala de cine la tan esperada película basada en la línea de juguetes de Mattel, Barbie.

El muy publicitado filme que está protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, competirá con «Oppenheimer», de Christopher Nolan.

Aunque el filme obtuvo reseñas favorables por las interpretaciones y originalidad, no todas las críticas son positivas.

Clarisse Loughrey de The Independent, escribió: “’Barbie’ es una de las películas para el público general más imaginativas, impecablemente desarrolladas y sorprendentes de los últimos años, un testimonio de lo que se puede lograr incluso dentro de lo más profundo del capitalismo», refiere La Prensa Gráfica.

No obstante, la crítica brindó una reseña de cinco estrellas.

De igual forma, argumento que el largometraje «logra muchas más cosas de lo que te hubieras imaginado fuera posible»

«Profundamente extraña, conceptualmente resbaladiza y, a menudo, para reírse a carcajadas». Así la describió, por su parte, Robbie Collin, crítico de cine del diario The Telegraph, quien le otorgó cuatro estrellas.

Según el crítico, la película es «fundamentalmente una comedia de aventuras de verano basada en la línea de juguetes», no obstante, «está lejos de ser la máquina de dinero que muchos temíamos que fuera».

Sin embargo, una de las críticas que más sorprende es la realizada por Sarah Vine, también del medio The Independent, quien la calificó como una «película profundamente antihombre».

En concreto, afirmó que «es una película profundamente antihombre, una extensión de todo el feminismo de TikTok que pinta cualquier forma de masculinidad -más allá de la más insignificante- como tóxica y depredadora».

«Todo personaje masculino es un idiota, un déspota o un perdedor triste y algo patético. Si los roles se intercambiaran y un director masculino hiciera una película sobre cómo todas las mujeres son brujas interesadas histéricas y neuróticas, se ganaría las denuncias -con toda la razón- de ser profundamente ofensiva y sexista», añadió la crítica.

Esta no fue la única crítica tibia que recibió el largometraje.

Cabe recordar que «Barbie» ya tuvo su premier en Reino Unido el miércoles pasado, en lo que fue uno de los últimos eventos antes de que el sindicato de actores de Hollywood anunciara el inicio de una huelga indefinida.

Por esta razón, recibió fuertes críticas en el país europeo.

Uno de ellos fue Peter Bradshaw de The Guardian quien aseveró que es una película «cohibida» que busca ser cómica pero «a veces puede sentirse como recatada e inhibida»

«Esta película es, quizá, un comercial gigante de dos horas para un producto, aunque no más que la película de Lego; sin embargo, Barbie no busca la yugular de la comedia de una manera tan alegre», añade el crítico que le otorgó solo tres estrellas.

Barbie: una película ¿para todo público?

Con dos horas de duración, la película de Barbie fue calificada en Chile para Todo Espectador, pero inconveniente para menores de 7 años (TE +7).

Así la calificó el Consejo y al sistema de Calificación Cinematográfica Nacional, cita BíoBío.

Esto quiere decir que la película podría contar escenas, lenguaje o argumentos no adecuados para niños más pequeños, no obstante, quienes no cumplan con edad requerida, pueden asistir acompañados por uno de los padres o cuidadores.

Esta calificación es muy diferente a la otorgada en EEUU, que le dio una calificación de «para mayores de 13 años».

Te interesa leer…

«Barbie malversación de fondos»: Memes y críticas dejó la reciente aparición de Cathy Barriga