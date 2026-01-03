Unión Africana irrumpe tras ataque a Venezuela  y expresa alarma por violación del Derecho Internacional

La Unión Africana expresó profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Venezuela, incluyendo informes sobre el secuestro del presidente Nicolás Maduro y ataques a instituciones del Estado. Reafirmó el respeto a la soberanía, llamó al diálogo político inclusivo y exhortó a actuar con moderación para preservar la paz regional.

Unión Africana irrumpe tras ataque a Venezuela  y expresa alarma por violación del Derecho Internacional
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Unión Africana alerta tras ataque de EE.UU. a Venezuela y acusa secuestro del presidente Nicolás Maduro

La Unión Africana manifestó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo los informes sobre el secuestro del Presidente de la República, Nicolás Maduro, así como ataques militares dirigidos contra instituciones venezolanas.

En ese contexto, la Unión Africana reafirmó su firme compromiso con los principios fundamentales del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía de los Estados, la integridad territorial y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, tal como se consagran en la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, el organismo continental subrayó la importancia del diálogo, la solución pacífica de las controversias y el respeto de los marcos constitucionales e institucionales, promoviendo un espíritu de buena vecindad, cooperación y coexistencia pacífica entre las naciones.

La Unión Africana destacó que los complejos desafíos internos que enfrenta Venezuela solo pueden abordarse de manera sostenible mediante un diálogo político inclusivo entre los propios venezolanos, como vía legítima para alcanzar soluciones duraderas.

Finalmente, la Unión Africana expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reiteró su compromiso con la promoción de la paz, la estabilidad y el respeto mutuo entre las naciones y las regiones, haciendo un llamado a todas las partes interesadas a actuar con moderación, responsabilidad y respeto del derecho internacional, con el fin de evitar cualquier escalada y preservar la paz y la estabilidad regionales.

Ver declaración completa

Relacionados

Seguel Alfredo

Israel interfiere en la soberanía de Somalia y su acción es condenada por la Unión Africana

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Bombardeo a Venezuela y secuestro de su presidente Nicolás Maduro en operación militar de Estados Unidos

Hace 15 horas
Seguel Alfredo

Organizaciones políticas y sociales condenan “agresión imperialista” de Trump en Venezuela

Hace 11 horas
Seguel Alfredo

Globetrotter: Ataque a Venezuela y la guerra híbrida de largo aliento impuesta por los Estados Unidos

Hace 11 horas
Seguel Alfredo

Petro emplaza a Corina Machado por Netanyahu: "¿Cómo un genocida puede ayudar a hacer la paz en Venezuela?"

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

No solo petróleo, también gas natural, oro, hierro, coltán, cobre, níquel y titanio: Los intereses de Trump detrás del ataque a Venezuela

Hace 9 horas
Seguel Alfredo

Maduro acusa a la CIA: desarticuladas tres “operaciones terroristas” para derrocarlo

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Troleo diplomático: Palestina ante la ONU deja a Israel como el único que reconoce a Somalilandia

Hace 6 días
Seguel Alfredo

ONU se cuadra con Somalia y cuestiona a Israel por reconocer a Somalilandia: alertan impacto en Gaza

Hace 3 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano