Unión Africana irrumpe tras ataque a Venezuela  y expresa alarma por violación del Derecho Internacional

Unión Africana alerta tras ataque de EE.UU. a Venezuela y acusa secuestro del presidente Nicolás Maduro

La Unión Africana manifestó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo los informes sobre el secuestro del Presidente de la República, Nicolás Maduro, así como ataques militares dirigidos contra instituciones venezolanas.

En ese contexto, la Unión Africana reafirmó su firme compromiso con los principios fundamentales del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía de los Estados, la integridad territorial y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, tal como se consagran en la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, el organismo continental subrayó la importancia del diálogo, la solución pacífica de las controversias y el respeto de los marcos constitucionales e institucionales, promoviendo un espíritu de buena vecindad, cooperación y coexistencia pacífica entre las naciones.

La Unión Africana destacó que los complejos desafíos internos que enfrenta Venezuela solo pueden abordarse de manera sostenible mediante un diálogo político inclusivo entre los propios venezolanos, como vía legítima para alcanzar soluciones duraderas.

Finalmente, la Unión Africana expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reiteró su compromiso con la promoción de la paz, la estabilidad y el respeto mutuo entre las naciones y las regiones, haciendo un llamado a todas las partes interesadas a actuar con moderación, responsabilidad y respeto del derecho internacional, con el fin de evitar cualquier escalada y preservar la paz y la estabilidad regionales.

Ver declaración completa