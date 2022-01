Universidad de Los Lagos publica informe sobre comunidades Huilliche de Chiloé y se desmarca de tratativas para proyecto de ley que busca reconocer a un pueblo distinto

Fotografía banderas: Comunidad Mapuche Wiliche, Alto Gamboa, Castro, Chiloé.

Ver también :

Polémica y conflicto en Chiloé por proyecto de ley sobre “pueblo huilliche” /

En julio del año 2020, unas 70 comunidades y organizaciones territoriales, junto a diversas autoridades tradicionales mapuche Williche de los archipiélagos de Chiloé, se han manifestado con un contundente mensaje hacia el grupo de parlamentarios que han suscrito el Proyecto de Ley impulsado por el senador Iván Moreira con respecto al Proyecto de Ley “Pueblo Huilliche”, emplazándolos a terminar con esta imposición atentatoria.

Indicaron: “Queremos hacer entender y ver que el concepto “WILLICHE”, es una palabra que nace desde el Mapudugun (el habla de la tierra), lengua ancestral del Pueblo Nación Mapuche y que tiene como definición la identidad territorial de la gente que vive en el sur, bajo la concepción de Willi (sur) y Che (personas o gente).

Agregaron: “El Pueblo Nación Mapuche, enfáticamente reivindica y defenderá su identidad como pueblo nación ancestral milenaria, respetando profundamente las diversas identidades territoriales del Meli Witran Mapu (Cuatro territorios): Puelche (Gente del este), Pikunche (gente del Norte), Lafkenche o Guluche (gente del oeste) y Williche (gente del sur), todos formando un Gran Pueblo Nación que definimos como WALLMAPU”.

En esa línea, también se manifestaron un conjunto de autoridades tradicionales del archipiélago de Chiloé. Diecinueve de diversos lugares, señalaban en una declaración del 31 de julio del 2020. “Denunciamos y evidenciamos un claro intervencionismo del Estado chileno a las autonomías e identidades territoriales de nuestro pueblo-nación, maniatando el más enérgico respaldo y haciendo nuestras las diversas declaraciones y manifiestos que han surgido y difundido distintas autoridades ancestrales, dirigentes y representantes territoriales de nuestro Pueblo Nación, especialmente del Wapintu Chilwe mew, (Archipiélago de Chiloé) en materia de Rechazar y denunciar a ciertos actores políticos que en complicidad a algunas personas descendientes de nuestro Pueblo Mapuche Williche, amparándose bajo las leyes del Estado Chileno están impulsando la creación de nuevo pueblo llamado “Williche”, interviniendo de mala fe y transgrediendo gravemente nuestras ancestrales costumbres y derechos consuetudinarios de lo que conforma un pueblo antiguo, ancestral milenario”.

En otro punto señalaron: “Toda vez que, como Pueblo Nación Mapuche, permanentemente, reivindicaremos y defenderemos nuestra Identidad como Pueblo Nación ancestral milenaria, respetando profundamente las diversas Identidades territoriales del Meli Witran Mapu (Cuatro territorios): Puelche (Gente del Este), Pikunche (gente del Norte), Lafkenche o Guluche (gente del Oeste) y Williche (gente del sur), todos formando un Gran Pueblo Nación que definimos como WALLMAPU. Y en donde constatamos que el concepto WILLICHE, es una palabra mapuche que tiene como definición la Identidad territorial de la gente que vive en el sur, bajo la concepción de Willi (sur) y Che (personas o gente) y que comprende un espacio territorial de grandes extensiones, de tierras, mar, lagos, ríos e islas más allá del archipiélago de Chiloé y que históricamente se ha dicho abarca desde el rio Tolten, llegando hasta las tierras Patagonas en donde se convive con los hermanos Chono, onas, Kawezkar, Zelknam, por mencionar algunos pueblos ancestrales que reconocemos en su existencia milenaria ancestral”.

Las autoridades tradicionales, también señalaron que. “y en razón de estos antecedentes, emplazamos abiertamente a quienes impulsan esta iniciativa generar un debate interno para exponer los diversos antecedentes y relatos históricos, antropológicos que hacen mención del Wallmapu como una sola entidad territorial, frente a la existencia del pueblo que se pretenden hacer reconocer con el estado chileno”.

En el marco del reconocimiento al “Pueblo Huilliche”, se solicitó al Ministerio de Desarrollo Social por partes interesadas, la elaboración de un informe, que fue adjudicado a la Universidad de Los Lagos, existiendo inicialmente desencuentros con diversas comunidades, por enfoques y metodologías que no contribuían inicialmente a la integridad cultural, garantías de no discriminación y libertad de expresión, por acciones de terceros con intentos previos de censura.

Recientemente, la Universidad de Los Lagos ha publicado el informe denominado: “Contribución a la elaboración del estudio antropológico de las comunidades Huilliche de chiloé. Primera fase”, con una presentación carta explicativa previa.

A continuación, se comparten los contenidos previos de dicha presentación y el acceso al informe completo.

Presentación:

El Consejo Mayor de Caciques y Comunidades Williche de Chiloé en el año 2017, solicitó al Ministerio de Desarrollo Social recursos para levantar un estudio en el territorio insular que diera cuenta de la historia y desarrollo de las sociedades indígenas del archipiélago. Originalmente el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) propuso que la Universidad de la Frontera se hiciera cargo de la investigación, institución que fue objetada por el mismo Consejo Mayor, quienes se acercaron a nuestra Universidad de Los Lagos, mediante la Rectoría, para que asumiera la responsabilidad de dicha tarea.

Fue así como la ULagos, desde el Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas con la colaboración de otras unidades de la institución, elaboró una propuesta que consideraba, inicialmente, estudios jurídicos, lingüísticos, históricos, geo-referenciales de sitios arqueológicos, entre otros aspectos pertinentes a abordar y, como correspondía, se planteó desde una perspectiva académica e investigativa con seriedad, como es el principio fundamental de la Universidad de Los Lagos.

Desde un comienzo se dejó claro en las tratativas al respecto del Convenio entre la Universidad y el Ministerio-tanto a miembros del Consejo Mayor como a contrapartes del Ministerio- que este estudio NO se plantearía el objetivo de carácter político de fundamentar un reconocimiento de un nuevo pueblo en la Ley Indígena, sino que se realizaba un estudio de carácter académico, para levantar información antropológica, social, cultural e histórica, sobre el desarrollo de las comunidades en el archipiélago. Subrayamos que este reconocimiento es más bien una decisión política, más que académica y que ese NO sería el enfoque de dicho estudio. Ambos, tanto el Consejo como el MDS, aceptaron esta postura de nuestra institución.

El convenio del estudio fue otorgado a la Universidad de Los Lagos por el Ministerio de Desarrollo Social, pero la propuesta inicial tuvo que ser profundamente reformulada, puesto que el monto de financiamiento finalmente aprobado fue mucho menor al que originalmente se había considerado.

El nombre del proyecto da cuenta de la envergadura del estudio: “Contribución a la elaboración del estudio antropológico de las comunidades huilliches de Chiloé-Primera Fase”.

Los objetivos específicos fueron:

· Generar un levantamiento de información bibliográfica, caracterizando los procesos socio-históricoculturales, que han vivido las comunidades huilliches de Chiloé.

· Ejecutar talleres de levantamiento de información con diferentes actores territoriales indígenas de

Chiloé, territorialmente representativas de la provincia.

· Sistematizar la información levantada y entregar 2 informes, uno de carácter prospectivo al inicio y el segundo de tipo evaluativo al final.

El estudio fue presentado al Ministerio de Desarrollo Social y fue aprobado en todas sus partes durante el año 2018. Es necesario reiterar que este estudio no concluye nada respecto a la existencia o no de un pueblo distinto en Chiloé, puesto que este no fue el objetivo planteado. El estudio no valida ni una ni otra postura, ya que para llegar a resultados más concluyentes se necesitaría profundizar aún más con investigaciones en áreas que no fueron abordadas por falta de recursos y de tiempo. Una eventual Segunda Fase, nunca fue aprobada.

Adicionalmente, como se planteó al inicio, no es la Universidad la que determina o no determina un reconocimiento; esta es una decisión política del Estado.

Respecto a un documento que circuló al inicio del proceso, que nombraba a comunidades, organizaciones e individuos recomendables y no recomendables para participar en el proyecto, es necesario aclarar que efectivamente los investigadores recibieron el documento, pero que se desestimó desde el principio, y prueba de ello son las evidencias con que cuenta la ULagos de personas que, aún estando en dicho listado, sí participaron.

La Universidad de Los Lagos ante todo vela por la seriedad de sus estudios sin ejercer discriminaciones de ninguna índole.

También se hace necesario recalcar que no hubo ningún despido de profesionales, y que quienes dejaron el proyecto lo hicieron, única y exclusivamente, por motivos personales.

La Universidad de Los Lagos es enfática al recalcar que no trabajó, ni trabaja para favorecer el proyecto de ley que actualmente circula en el Senado. Por lo anterior, pedimos encarecidamente a las comunidades de Chiloé a volver a confiar en la seriedad de su Universidad, y leer el Informe que el Ministerio de Desarrollo Social liberó, finalmente, para conocimiento público, a fines del 2020. El hecho que no se liberara el Informe antes, impidió que se realizaran las actividades de socialización planificadas originalmente por las restricciones provocadas por la Pandemia del COVID-19.

Esperamos que el conocimiento de los contenidos del Informe y la disposición de recomponer lazos de colaboración, reciprocidad y confianza en el archipiélago, entre comunidades y su Universidad, sea en beneficio para todos y todas quienes han sido afectadas/os por las repercusiones de este estudio.

Agradecemos, de antemano, su disposición para leer el Informe y compartirlo con quienes crean pertinente.

Saludos,

CEDER/ULAGOS

VER INFORME

“CONTRIBUCIÓN A LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LAS COMUNIDADES HUILLICHE DE CHILOÉ. PRIMERA FASE”