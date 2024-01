«Uno de los momentos más injustos de mi vida»: El profundo lamento de Cathy Barriga ad portas de su formalización por fraude al fisco

A más de dos años desde que el Ministerio Público comenzara las investigaciones contra Cathy Barriga y otros seis exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, la exalcaldesa UDI deberá enfrentar este martes su formalización por los delitos de fraude al fisco y falsificación del instrumento público.

La acción judicial responde a una querella interpuesta por el actual jefe comunal, Tomás Vodanovic, y apuntan hacia contrataciones fantasma de funcionarios municipales y un viaje millonario realizado a la ciudad de Mendoza en 2019.

Según señala la investigación de la fiscalía, dicho viaje tuvo por objetivo asistir a una función del ballet de «La Cenicienta» montada por vecinos de la comuna y representó un gasto público de catorce millones de pesos en pasajes y viáticos, los cuales tuvieron que ser devueltos al año siguiente por la Municipalidad tras un dictamen de Contraloría.

Por otro lado, a Barriga también se le acusa de haber desembolsado $95 millones a una periodista por servicios que nunca se prestaron.

El desahogo de Barriga

A horas de su formalización, la exedil compartió un video en redes sociales con imágenes de su participación en el programa Mekano y su paso por la Municipalidad de Maipú, insistiendo en su inocencia y calificando como «uno de los momentos más injustos de mi vida» el juicio que deberá enfrentar mañana.

«Después de vivir muchas luchas y batallas, esta semana tendré que enfrentar una situación que nunca imaginé en la vida, ni en la peor pesadilla. Es un momento en donde me hace mucho sentido recordar mi historia de vida. Cómo se construyó, el amor y esfuerzo de mis papás, mi infancia, en donde se gestaron mis principios y valores», señala Barriga en el video.

«Recordar cómo desde muy pequeña quise trabajar para ayudar a mi familia, trabajé en muchas cosas, para mí cada trabajo era la mejor oportunidad del mundo y lo daba todo en cada uno de ellos. Participé en muchos concursos y aprendí que los límites no existen para lograr tus sueños, con amor, con respeto y perseverancia. La competencia es contigo mismo», agrega.

Finalmente, la exjefa comunal -que podría quedar en prisión preventiva este martes-, asegura que «me siento orgullosa de quien soy. Gracias a mi historia, tengo la fuerza para enfrentar el odio y uno de los momentos más injustos en mi vida. Quiero aprovechar de agradecer a ustedes el amor, la confianza, la energía y la motivación que siempre me ha acompañado, sobre todo en los momentos que más lo he necesitado».