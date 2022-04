Urge mayor inversión para reforzar prevención y fiscalización en aeropuertos de Chile

La Dirección General de Aeronáutica Civil es la autoridad responsable en materias de seguridad de la aviación civil en el territorio nacional y en el caso de aeropuertos y aeródromos establece las medidas y procedimientos a ser aplicados tanto en tierra como en vuelo para resguardar y proteger aeronaves, pasajeros, carga, correo y suministros.

Los Servicios de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC), se prestan en todos los aeropuertos y aeródromos del país donde se realizan operaciones de transporte público, los cuales se ejecutan de acuerdo a la normativa de la OACI.

Las normas comunes de seguridad aeronáutica de la aviación civil se basan en las normas y recomendaciones adoptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional. En general, tienen como objeto la prevención de los accidentes; dicha prevención se basa tanto en la responsabilización de los agentes afectados como en su control externo.

El gobierno de Sebastián Piñera, presentó en junio del 2019 un proyecto de modernización de la red de aeropuertos que buscaba mejorar el estándar de servicio para los usuarios en 17 terminales del país.

El plan incluyó la licitación de cinco aeropuertos actualmente administrados por la DGAC (Pucón, Valdivia, Osorno, Castro y Balmaceda) y uno administrado por la Armada (Viña del Mar).

Además, e proyectó que 15 aeropuertos tendrían capacidad para ofrecer servicios de operación internacional. A los seis actuales (Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas) se sumarían Calama, Copiapó, La Serena, Concón, Concepción, Temuco, Pucón, Osorno y Castro.

Sin embargo, estas proyecciones no abarcaron un elemento indispensable para dichos funcionamientos: Mejorar las condiciones de fiscalización y prevención aeronáutica.

Preocupación desde la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la Dirección de la Aeronáutica Civil (ATOF-DGAC)

Gonzalo Acuña, Presidente de ATOF-DGAC, señaló que “de acuerdo a las estadísticas de la OACI, organismo que reglamenta, supervisa y fiscaliza en nombre de Naciones Unidas a los sistemas aeronáuticos del mundo, cada vez que un país supera un millón de operaciones aéreas, se produce un grave accidente. En Chile ya pasamos hace mucho tiempo ese millón de operaciones, lo que se suma a que ya en el año 2016 el número de pasajeros embarcados presentó un drástico aumento. Según datos proporcionados por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), en el país se registraron un total de 20.039.440 pasajeros transportados (nacionales e internacionales) en vuelos comerciales regulares, de los cuales 10.835.958 fueron pasajeros nacionales y 9.203.482 fueron pasajeros internacionales, generándose, a nivel total, un incremento de un 10,4% respecto a los pasajeros transportados del año anterior, cuando se llegó a 18 millones de pasajeros”, indicó el dirigente.

Acuña agregó: “Es decir, un crecimiento muy por sobre la media mundial, que fue de 5,7%, y también por sobre el promedio de Latinoamérica, de 6,3%.” Para el dirigente sindical “el low cost llegó para quedarse, pero la seguridad aérea no es low cost. La DGAC fiscaliza desde los mismos aviones, su estructura, mantenciones, repuestos, procedimientos, las tripulaciones, otorgando las licencias, en todo el vuelo a través de los Controladores Aéreos, Técnicos en Seguridad Aeronáutica, Técnicos en Servicios de vuelo y el Servicio de rescate y extinción de incendios (bomberos aeronáuticos)”.

Gonzalo acuña señala: “En la mayoría de las áreas de la DGAC faltan funcionarios para fiscalizar plenamente todas las operaciones aéreas en todas sus dimensiones. Crecen exponencialmente las operaciones aéreas, pero no crecen la cantidad de funcionarios ni los recursos para fiscalizar. Volar en Chile podría ser más inseguro, y un accidente está cada vez más cerca”.

Acuña apunta a una responsabilidad del Estado. “Cuando pasa un accidente, se responsabiliza a los funcionarios, se les aplican prisiones preventivas, pero hemos dicho en todos los tonos que falta inversión estatal para que tengamos las herramientas y recursos para hacer nuestro trabajo. No queremos esperar un accidente aéreo masivo en Chile, estamos dando la advertencia, como expertos aeronáuticos, que Chile no está libre y debe reforzar la prevención y la fiscalización aeronáutica”.

El dirigente de los funcionarios Operativos y Fiscalizadores aeronáuticos detalla que “bajo la administración del Ex Ministro Baldo Prokurica y el Subsecretario Alfonso Vargas en el Ministerio de Defensa, hubo un total desprecio en fortalecer la seguridad aérea. Ambos se negaron a dar continuidad a la Mesa de Diálogo con los trabajadores para aumentar los recursos de la fiscalización aeronáutica, donde ya se habían celebrado varias sesiones durante el mandato del ex Ministro Espina, y que fue validada por el Ex Ministro Mario Desbordes. Esperamos que el nuevo Gobierno tenga más conciencia de este grave problema. Será deber de la Ministra Maya Fernández y del Subsecretario para las Fuerzas Armadas Galo Edelstein, asumir esta responsabilidad”. Es destacable que el Director General de la DGAC Raúl Jorquera Conrads expresó su disposición y apoyo a fortalecer la fiscalización”.