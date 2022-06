Vacaciones de invierno: Colegio de Profesores manifestó a Educación su preocupación por contradicciones

El MINEDUC ha ido emitiendo una serie de «Orientaciones» sobre esas vacaciones que van en una línea contradictoria y que, más bien, relativizan o incluso anulan dicha medida.

Ver carta ingresada al Ministerio de Educación

La cronología de contradicciones del Ministerio de Educación ante las vacaciones de invierno

El día 14 del presente mes, el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, le anunció al país el adelanto y ampliación de las vacaciones de invierno; medida que según sus palabras se tomó para hacerle frente al aumento de casos de contagio de virus respiratorios que afectan a las comunidades escolares del país.

Sin embargo, el anuncio, de acuerdo al Colegio de Profesores de Chile, se fue relativizando por parte del Gobierno, afectando seriamente a estudiantes, padres y docentes. El viernes recién pasado, el Magisterio emplazó a la autoridad para que termine con esta serie de contradicciones. Hoy martes, el gremio docente se reunió con el titular de Educación.

«El MINEDUC ha ido emitiendo una serie de «Orientaciones» sobre esas vacaciones que van en una línea contradictoria y que, más bien, relativizan o incluso anulan dicha medida. (…) Si adelantar y ampliar las vacaciones de invierno se hizo con la intención de contener los contagios, resulta totalmente contradictorio fomentar, incentivar e incluso obligar a los miembros de las comunidades educativas a hacerse presentes en las escuelas. (…) Pero además de la preocupación sanitaria, nos preocupa de sobremanera que en sus «Orientaciones» el MINEDUC ha instruido abiertamente que docentes realicen labores que no se encuentran de ninguna manera en sus contratos de trabajo: entregar raciones de alimentos o «cuidar cursos» no son parte de la labor técnica y pedagógica del profesorado, que sí tiene que ver con planificar, ejecutar clases y evaluar aprendizajes», afirma el Colegio de Profesoras y Profesores, en una carta pública entregada al Ministerio de Educación.

Para el presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, esta situación no puede ser aceptada pues vulneraría los contratos de trabajo de las profesoras y profesores del país: «Nuestros contratos de trabajo en ninguna parte dicen que los docentes estemos contratados para cuidar niños. No somos guardería y reiteramos e insistimos en ello. Por tanto, esto de que hay que venir porque hay que cuidar probablemente a algunos niños, no está en nuestro contrato de trabajo. Y tampoco está en nuestro contrato de trabajo dar almuerzo a los estudiantes», finalizó el presidente gremial que espera una pronta respuesta por parte del Ministro de Educación.