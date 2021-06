Vacunación privilegiada de la selección nacional de fútbol genera conmoción en España

🗣️ @LUISENRIQUE21: "En el caso de que se llegara a un acuerdo, me gustaría que se vacunaran lo antes posible".



➡️ "Me fastidiaría no poder contar con un jugador por una reacción a la vacunación, pero, a día de hoy, no tenemos confirmación de la vacuna".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/sdOnYxmO8T