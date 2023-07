Vallejo por recursos de Democracia Viva: «No se han perdido, sino que tienen que restituirse»

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió este domingo al caso de asignación de recursos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD).

Entrevistada en el programa Tolerancia Cero, transmitido por CNN Chile, la secretaria de Estado recalcó que «en estos actos administrativos siempre hay que resguardar la fe pública y aquí en ningún caso se la ha bajado el perfil (…) Respecto a lo Democracia Viva y lo que nosotros podamos sospechar de esto, la Justicia lo tiene que determinar, porque los que sucede es que por un grupo de sinvergüenzas todos somos señalados y empieza a instalarse un manto de dudas respecto a cualquier funcionario público o institución».

De igual forma, manifestó que los recursos entregados a la fundación “no se han perdido, sino que tienen que restituirse».

Cabe recordar que, el pasado viernes, el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) rechazó el recurso de reposición presentado por Democracia Viva, por lo que la ONG deberá devolver el total de los fondos entregados por el Estado y que no han sido utilizados para mejorar la condición de los campamentos en Antofagasta, que es el fin para el cual fueron asignados.

La ONG dirigida por Daniel Andrade elevó el recurso apuntando a una diferencia en cuanto a los montos a devolver. Mientras que el Ministerio de Vivienda solicita la devolución de $391 millones de pesos, Democracia Viva planteaba según sus estimaciones internas, el monto a devolver era de $97 millones de pesos menos.

Durante la entrevista, la ministra Vallejo recalcó que —con respecto al caso Convenio— el Gobierno está trabajando para que se esclarezcan todos los hechos y se logre establecer las responsabilidades políticas, administrativas y penales.

«Somos de los más interesados como Gobierno de que esto se esclarezca y se establezcan las responsabilidades no solo administrativas o políticas, sino también penales frente a la concurrencia de posibles delitos de corrupción», puntualizó Vallejo.

Esto —detalló— para poder ponerle un freno a los posibles delitos de corrupción sin importar el tinte político de los posibles involucrados.

«La corrupción hay que enfrentarla con decisión y sin miramiento, independiente del color político de las personas implicadas, porque cuando se instalan hechos que pueden significar actos de corrupción, lo que se daña no es simplemente a un Gobierno o a un proyecto de Gobierno, lo que se daña es a las instituciones democráticas, por eso es tan importante no solo indignarse, no solo condenarlas, sino que tomar medidas lo antes posible», sentenció.

