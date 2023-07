Valparaíso: Juana Fe cierra feria por la salud digna a 5 años de la muerte de Amelia

Juana Fé y Tata Barahona dirán presente en concierto final junto a los locales de Asalto Latinoamericano y La Combos Vienen a partir de las 18 hrs.

Iniciativa legal para declarar el 4 de julio como el Día por la Defensa de la salud Digna se encuentra en último trámite legislativo en el Congreso Nacional.

Este martes 4 de julio desde las 11 de la mañana y durante todo el día se desarrollarán una serie de actividades en la Plaza Cívica de Valparaíso, tendientes a visibilizar la lucha de la ciudadanía organizada por conseguir una atención digna y oportuna en salud para todas las personas del país.

Durante la jornada se realizarán diversas acciones como una Feria de Salud Integral, un Conversatorio reflexivo abierto a la comunidad, se implementará un espacio seguro para la niñez, un colorido encuentro carnavalero, terminando con un gran concierto en el que participarán destacados artistas nacionales como Juana Fe y Tata Barahona, junto a los locales de Asalto Latinoamericano y La Combos Vienen a partir de las 18 hrs.

“Hemos organizado esta gran actividad para conmemorar los 5 años de la muerte de nuestra hija Amelia, quien con apenas 1 año y 9 meses perdió su vida en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso por un cuadro respiratorio agravado. Amelia necesitaba una cama UCI para su recuperación, sin embargo, esta le fue negada, a pesar de que sí se encontraba disponible y en el mismo recinto médico” subrayaron Camila Jorquera y Mauricio Salazar, madre y padre de Amelia.

Desde ese 4 de julio de 2018, Camila y Mauricio piden justicia para Amelia y continúan luchando por lograr cambios estructurales en el sistema de salud pública. “Las autoridades de la época se comprometieron con nosotros a mejorar los protocolos de gestión de camas, pero es evidente que su administración sigue siendo deficiente. Si no ¿cómo se explica que para salvar la vida de un niño en San Antonio la mejor opción que entrega el sistema sea una cama en Arica, a más de 2 mil kilómetros de distancia? Como padres, familia y amigxs de Amelia es imposible observar que niños y niñas siguen muriendo por culpa de una errática administración y no revivir nuestro dolor. Un dolor que no ha tenido justicia porque, en medio de burocráticos y laboriosos procesos legales, aún seguimos esperando que haya responsables por la muerte de nuestra hija” enfatizaron.

Durante estos 5 años, Camila y Mauricio lograron ingresar en el Congreso un proyecto de ley que declara el 4 de julio como “Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna”. Esta iniciativa ya ha sido despachada por la Cámara de Diputados y se encuentra a la espera de ser aprobada en el Senado.

Crisis a nivel nacional

En las últimas semanas hemos visto como el derecho a la salud se ha instalado en el debate público a raíz del lamentable y triste fallecimiento de al menos 6 niños y niñas menores de un año por virus sincicial.

“Si bien, esta es la causa médica de estas pérdidas, sabemos perfectamente que hay un motivo mucho más profundo: la enorme desigualdad y falta de humanidad que existe en el sistema de salud de nuestro país” señalan Camila y Mauricio.

“Los pobres no pueden seguir muriendo sólo por ser pobres. Hace 5 años asumimos el compromiso de luchar por Justicia para Amelia y para todas las personas víctimas de negligencias médicas en nuestro país, y para que estos casos no se vuelvan nunca a repetir” finalizaron.

Punto de Prensa

Valparaíso conmemora Día Nacional por la Defensa de la Salud

• Fecha: martes 04 de julio de 2023

• Hora: 12:00 horas

• Lugar: Plaza Cívica de Valparaíso (Bellavista #410, Valparaíso)

Centro Comunitario Las Cañas y Justicia para Amelia invitan a participar en la conmemoración del Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna que se realizará el martes 04 de julio de 2023 a las 12:00 horas en la Plaza Cívica de Valparaíso.

El objetivo de esta jornada es reflexionar en comunidad sobre lo que significa para la ciudadanía acceder a una salud digna y para ello se ha convocado al mediodía a un punto de prensa, para luego dar paso a un conversatorio reflexivo e interactivo que será abierto a la comunidad y en el que también participarán autoridades.

PROGRAMACIÓN

Martes 4 de julio Plaza Cívica “ Día Nacional por la Defensa de la Salud”

11:00 a 16:30 horas: Feria de Salud Integral y Espacio seguro y sensorial para la niñez

12:00 horas: Punto de prensa

12:30 horas: Conversatorio

13:30 horas: Olla común

17:00 horas: Encuentro carnavalero por Amelia

18:00 horas: Concierto de cierre. Juana Fe, Tata Barahona, Asalto Latinoamericano y La Combos Vienen.

El Ciudadano