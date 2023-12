Vecinos de La Granja protestan por mal estado de estación de Metro Santa Rosa

Un grupo de vecinos de la comuna de La Granja protestaron este martes en avenida Santa Rosa por las malas condiciones en que se encuentra la estación de Metro ubicada en el sector y correspondiente a la Línea 4A.

Como parte de la protesta, los vecinos personas interrumpieron el tránsito en dirección al norte durante primeras horas de la mañana pidiendo mejorar en la estación Santa Rosa, especialmente para aquellos ciudadanos que presentan con dificultades de movilidad.

El alcalde de La Granja, Felipe Delpin (DC), participó en la protesta que se registró al exterior de la estación y se refirió a las problemáticas y mal estado de las instalaciones.

«Al llegar se van a encontrar con un montacarga, no lo vamos a llamar ascensor, está tapado, literalmente le pusieron una tapa atornillada, los vecinos no lo pueden usar. Si llega un vecino con problemas de movilidad no lo podrá usar», indicó Delpin en conversación con Meganoticias.

Según el edil, la estación no es un espacio seguro para quienes día a día utilizan el Metro como medio de transporte. «Las escaleras son muy angostas y el andén es de un metro y medio, es un peligro. Fue construido pensando en un criterio economisista».

Durante la protesta, los vecinos reclamaron que son considerados como ciudadanos de segunda categoría, ya que otras comunas tienen estaciones en mejores condiciones.

Por tal motivo, solicitan que se instale un ascensor y se realicen mejorar al el estado de las rampas, ya que estas siempre tienen basura y es imposible transitar.

«Este tema lo hemos planteado durante años, me he reunido con varios presidentes de Metro. Nos han enviado a hablar con subalternos. Nos reunimos con el gerente general y presidente de Metro para que la Línea 9 (que justamente tendrá una combinación con el Metro Santa Rosa) tenga estándar igual a las otras», señaló el alcalde Delpin al citado medio.

Puedes ver el registro de la protesta en el siguiente enlace: https://fb.watch/p1pCah6626/