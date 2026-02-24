Vecinos y organizaciones exigen frenar megaproyecto eólico en la Región de Los Lagos por graves vacíos

La solicitud de término anticipado apunta a omisiones críticas en el impacto ambiental y un posible fraccionamiento ilegal del proyecto.

Vecinos, comunidades indígenas y organizaciones territoriales de Maullín, Puerto Varas y Puerto Montt y principalmente de Los Muermos, acudieron este martes al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para presentar una solicitud formal de término anticipado del proyecto Parque Eólico Mirador del Sur. La acción busca detener la tramitación de la iniciativa de la empresa Factory Energía, acusando que el estudio de impacto ambiental presentado no cuenta con los antecedentes mínimos necesarios para una evaluación responsable y transparente.

La denuncia principal de los habitantes apunta a una presunta fragmentación, sosteniendo que tres proyectos del sector son en realidad una sola gran obra dividida artificialmente para eludir exigencias mayores, solicitando que el SEA lo juzgue en su mérito técnico.

Uno de los puntos que genera mayor alerta es la protección de la biodiversidad y los recursos hídricos en la Cordillera del Sarao. Los denunciantes sostienen que el titular omitió información sobre el impacto en las napas subterráneas, vitales para el consumo humano y agrícola, pese a que la instalación de los aerogeneradores requiere extraer agua mediante bombeo. Según las organizaciones, el estudio no aclara cómo se verá afectado el flujo hídrico de la zona durante la fase de construcción.

A esto se suma la advertencia de organismos técnicos como CONAF, que detectó la presencia de especies no declaradas por la empresa, incluyendo Alerce y Ciprés de las Guaitecas, ambos con alto valor de conservación. Julián González, concejal de Los Muermos, respaldó la postura vecinal señalando que el proyecto adolece de irregularidades y que “no sabemos cuáles serán los alcances negativos en los próximos 30 o 40 años para nuestra comunidad», afirmó.

Las comunidades indígenas de la zona también manifestaron su preocupación por la amenaza al lawen, plantas medicinales esenciales para su salud y espiritualidad. Aseguran que las enormes torres de más de 200 metros y la línea de transmisión afectarán especies de flora nativa fundamentales para su cosmovisión. Para los habitantes, el desarrollo industrial no puede pasar por encima del patrimonio cultural y biológico de las cinco comunas que rodean el río Maullín.

La congestión vial es otro factor crítico, ya que se estima el tránsito de unos 2.000 vehículos diarios durante la construcción, sin que exista un plan de mitigación adecuado para evitar retrasos en los trayectos rurales. Los vecinos denunciaron además que casi la mitad de los servicios públicos, como la SEREMI de Medio Ambiente y el SAG, aún no se han pronunciado sobre el estudio, lo que consideran un incumplimiento administrativo que aseguran llevarán ante la Contraloría.

Finalmente, los solicitantes recalcaron que permitir que la evaluación continúe con tantos vacíos técnicos representaría un mal uso de los fondos públicos y una desprotección del territorio. La comunidad organizada de la Cordillera del Sarao espera que el SEA acoja el recurso y ponga fin a una iniciativa que consideran invasiva y carente de beneficios reales para las familias que habitan el sur del país.