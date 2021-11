Venezuela y CPI firman memorando de entendimiento para establecer mecanismos de cooperación

El Gobierno de Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI) firmaron este miércoles 3 de noviembre un memorando de entendimiento de cuatro puntos para establecer los mecanismos de cooperación.

«Primero: Venezuela adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia. Segundo: Establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero: esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones de conformidad con el artículo 17 del estatuto de Roma, y Cuarto: trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado», señala el acuerdo firmado por el presidente Nicolás Maduro y el fiscal de la CPI, Karim Khan.

El acuerdo fue firmado como parte de la visita oficial que realizó Khan a Venezuela por tres días, en la cual sostuvo encuentros con autoridades de este país.

En julio pasado, la Fiscalía venezolana invitó a Khan a establecer una hoja de ruta sobre el examen preliminar sobre derechos humanos que realiza ese organismo a la nación sudamericana.

Comparto el Memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la CPI. Garantizaremos el cumplimiento de este #DocumentoHistórico que marca el inicio de una nueva etapa de diálogo, cooperación y apoyo mutuo para buscar la verdad y la justicia. pic.twitter.com/JH1fsurpb8 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 3, 2021

En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

El órgano de justicia internacional pidió a Venezuela información sobre los procedimientos internos por los cuales se le investiga y este se encuentra bajo análisis, junto a las evidencias presentadas por los denunciantes, entre los que se encuentran los países miembros del Grupo de Lima.

Abren investigación

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, determinó abrir una investigación a Venezuela, tras concluir el examen preliminar por presuntas violaciones de derechos humanos.

«El fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación de Venezuela I y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el estatuto de Roma», señala el memorando de entendimiento.

De acuerdo con el documento, Venezuela consideró que no se cumplen los requisitos del artículo 53, numeral I, del Estatuto de Roma, para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación.

Respetamos la decisión del Fiscal de la CPI Karim A.A. Khan QC, de avanzar a la siguiente fase para buscar la verdad. Venezuela garantiza la justicia con instituciones que están dispuestas a mejorar, perfeccionarse y avanzar. Para que haya paz, debe haber justicia. pic.twitter.com/ng5ajBmW6B — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 3, 2021

«Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin, destacando que a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema las partes siguen comprometidas a colaborar activamente entre sí y a apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad», indica el texto.

De igual manera, la CPI se comprometió a reconocer los esfuerzos, reformas e investigaciones que se realicen en Venezuela.

Según el memorando, hasta el momento «no se ha identificado a ningún sospechoso, ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona».

Firmé un #DocumentoHistórico con el Fiscal Karim A.A. Khan QC, el memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional. En él se expresa la síntesis de una jornada de trabajo de avance para la complementariedad positiva. pic.twitter.com/4jzOVVcw9x — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 3, 2021

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que respeta la decisión de la CPI de pasar a la tercera fase de investigación el caso que se le sigue a su Gobierno por presuntas violaciones a los derechos humanos.

«El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase, para buscar la verdad, respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos«, indicó el mandatario.

Respecto al acuerdo de entendimiento, Maduro añadió que permitirá garantizar la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo y el diálogo constructivo «para buscar la verdad y la justicia entre el Estado venezolano, sus instituciones y la fiscalía de la CPI».

Debate franco y abierto

El fiscal de la Corte Penal Internacional afirmó que la visita de tres días que realizó a Venezuela estuvo marcada por un diálogo abierto y constructivo con las autoridades del país.

«Han sido unos tres días de muchísimo trabajo, prácticamente cuatro, señor presidente (en referencia a Nicolás Maduro), y se han visto caracterizadas estas jornadas por un debate sumamente franco y abierto, un diálogo constructivo entre un servidor, mi delegación y los funcionarios que representan a esta República», dijo el fiscal.

«Aplaudo el compromiso y el diálogo constructivo, y he puesto de relieve que el examen preliminar que se abrió en 2018, no es más que una fase de filtro, a medida que avanzamos por este nuevo camino, entramos en una nueva fase, me siento de sobremanera complacido que a través de las cartas que acabamos de firmar estamos comprometidos a trabajar con pleno respeto del principio de complementariedad positiva», afirmó.

«Presidente gracias por esta invitación, ha sido muy generoso, por el tiempo que nos ha dedicado a mi y a mi equipo, tres reuniones en tres días y gracias por la colaboración conmigo y mi equipo», señaló.

El fiscal afirmó que es consciente de las divisiones ideológicas que existen en este país, por lo que pidió que no se politice su trabajo, el cual aseguró es independiente.

Fuente: Agencia Sputnik.