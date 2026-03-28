Veredicto histórico confirma que RRSS crean diseños adictivos para atraer a infancias y adolescencias: Meta y YouTube condenados

Veredicto histórico en EE.UU.: Jurado declara a Meta y YouTube responsables por diseñar plataformas “adictivas” que dañan la salud mental de infancias y adolescencias

Agencias de noticias informaron recientemente sobre un fallo judicial que se calificó como “histórico” para la industria tecnológica. Un jurado en Estados Unidos declaró a Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y a YouTube responsables por desarrollar plataformas con diseños adictivos que afectaron directamente la salud mental de usuarios jóvenes.

Según detalla el medio especializado Ecosistema Startup, “el veredicto contra Meta y YouTube marca un antes y un después” en Silicon Valley, generando una “mezcla de temor y negación” entre los gigantes tecnológicos. Mientras algunos ejecutivos intentan minimizar el alcance de la decisión, analistas legales advierten que el argumento corporativo de no haber “fomentado el uso adictivo” podría tener poco peso si se prueban “patrones de diseño persuasivo dañino”.

El fallo, además de establecer un precedente legal de gran envergadura, ya que abre la puerta a decenas de futuras demandas por daño psicológico y adicción tecnológica.

Ecosistema Startup destaca que la industria enfrentará presiones para adaptar algoritmos, reforzar controles parentales y ser más transparente en sus procesos de desarrollo.

Para fundadores y equipos de producto en Latinoamérica, el caso funciona como “una señal de alerta”: los inversores empezarán a exigir “prácticas responsables en diseño y protección de usuarios vulnerables”, lo que podría acelerar el surgimiento de startups enfocadas en bienestar digital y modelos éticos sostenibles.

Amnistía Internacional: “Un momento histórico en el reconocimiento del daño”

En un comunicado difundido el jueves 26 de marzo, Amnistía Internacional celebró el veredicto como un hito en la responsabilidad de las grandes plataformas.

Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de la organización, afirmó textualmente: “Este veredicto condenatorio representa un momento histórico en el reconocimiento del daño causado por los gigantes tecnológicos con los diseños manipuladores de sus plataformas de redes sociales”. La activista subrayó que empresas como Meta y YouTube han obtenido beneficios “de atraer a niños, niñas y jóvenes con un diseño adictivo que prioriza la implicación por encima del bienestar”, integrando deliberadamente características como “el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las persistentes notificaciones creadas para ‘enganchar’ a los usuarios y usuarias jóvenes”.

El comunicado puso especial énfasis en el testimonio de la demandante, KGM, de 20 años, quien relató ante el tribunal de Los Ángeles que empezó a usar YouTube con solo seis años e Instagram con nueve. Según Amnistía, la joven describió que, cuando era niña, se pasaba “todo el día” online, y que con el tiempo su uso compulsivo se intensificó hasta generar una lucha constante contra la adicción y “una depresión cada vez más profunda”. La organización utilizó este caso concreto para evidenciar el “impacto tóxico” de las características de diseño inseguras que, según la acusación, fueron implementadas deliberadamente por las compañías.

Finalmente, Amnistía Internacional hizo un llamado contundente a los Estados, señalando que “en lugar de usar herramientas contundentes como prohibir el acceso a redes sociales a adolescentes, los Estados deben exigir una revisión fundamental de la manera en que operan estas plataformas, entre otras cosas abordando su diseño adictivo”.

La organización insistió en que esa es “la única vía para lograr unas redes sociales realmente seguras”. El comunicado recordó que, si bien Meta y Google anunciaron que apelarán el fallo, el veredicto sienta una base sólida para otras causas similares en curso y refuerza la exigencia de un cambio estructural en la industria digital.