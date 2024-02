Vertedero ilegal operaba en pleno humedal de la comuna de Hualpén: Ordenaron su inmediata detención

Humedal Vasco de Gama de la comuna de Hualpén: Detectan nuevo vertedero clandestino

Ha sido noticia por varios años, que el humedal de Hualpén Vasco de Gama es objeto de un sin número de intervenciones y afectaciones por parte de particulares y empresas. Extensas zonas con alto valor cultural y ecológico han tenido rellenos por parte de inmobiliarias o destinados a botaderos de basura por parte de propietarios de terrenos.

El humedal Vasco Da Gama es parte del sistema Humedal Rocuant-Andalién – Vasco Da Gama – Paicaví – Tucapel Bajo, que juntos son fundamentales en procesos migratorios de distintas aves como el queltehue, huairavo y pato colorado, además de ser hogar de especies como coipos y distintas culebras chilenas y cumple funciones ecosistémicas indispensables para la vida de los habitantes de Hualpén.

Nuevo episodio que atenta contra el humedal: Vertedero ilegal

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) comunicó este 8 de febrero, que ordenó medidas provisionales, previa autorización del Tercer Tribunal Ambiental, en contra de Heraldo Parra Pincheira, con motivo de las actividades de disposición de residuos sólidos y relleno con material de áridos, llevadas a cabo en el Humedal Vasco Da Gama, específicamente en el Fundo El Bodal sin número, comuna de Hualpén, Región del Biobío. Dicho proyecto no cuenta con el permiso ambiental respectivo, para la operación de este tipo de proyectos.

Para la dictación de esta medida provisional, se tuvo en consideración las denuncias ingresadas en el año 2023 vinculadas a la intervención del Humedal, en particular, movimiento de escombros a través de retroexcavadora. En atención a estos antecedentes, se realizó una nueva actividad de inspección ambiental en el mes de enero de este año, oportunidad en que se constató un aumento de la superficie afectada dentro del Humedal, lo que da cuenta no sólo de la persistencia de la intervención, sino también de una intensificación en la inminencia del daño que el vertedero genera en el ecosistema circundante.

Atendidas las consideraciones anteriores, la SMA ordenó por un plazo de 30 días corridos, detener el funcionamiento del vertedero y de las actividades de relleno con material de áridos, incluyendo la prohibición del ingreso de residuos de cualquier tipo.

La medida, de acuerdo a lo informado por SMA, deberá ser verificada mediante la presentación de los siguientes antecedentes:

(i) Instalación de letrero que indique la detención de funcionamiento, ubicado en la reja de ingreso al vertedero, para efectos de publicidad. Plazo de ejecución: 5 días corridos contados desde la notificación de la resolución que la ordene.

(ii) Reporte en que se acompañe la comunicación respecto a la medida de detención de funcionamiento y prohibición de ingreso de todo tipo de residuos, dirigida a todas aquellas empresas o personas naturales que concurren a disponer residuos en forma habitual o esporádicamente al vertedero. Plazo de ejecución: 5 días corridos a contar de la notificación de la resolución que la ordene.

(iii) Reportes semanales con registros fotográficos que muestren el área de emplazamiento del vertedero, con indicación de la fecha, hora y coordenadas UTM datum WGS 84 huso 19, que acrediten: a) la existencia del letrero en el acceso al vertedero; b) que no han ingresado nuevos residuos al vertedero; c) no se ha efectuado intervención de nuevas áreas del Humedal. Plazo de ejecución: 30 días corridos a contar de la notificación de la resolución que la ordene.

Al respecto, Juan Pablo Granzow, jefe de la Oficina Regional SMA del Biobío explica que “la medida de detención ordenada tiene como sustento nuevas evidencias que nos permiten confirmar que este proyecto sigue operando de manera ilegal, expandiéndose la superficie afectada del Humedal Vasco Da Gama, con lo cual, los efectos sobre el ecosistema se están incrementando en su significancia y disminuyendo la posibilidad de revertir el impacto sobre el suelo, fauna y flora”.

Cabe recordar que la SMA inició un procedimiento sancionatorio en mayo de 2023 en contra de este titular tras constatar que operaba un proyecto de relleno y disposición de residuos sólidos, sin contar con la RCA respectiva, dentro de un humedal declarado Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, generando su alteración física y química.

Junto a lo anterior, se le imputó una segunda infracción por no cumplir con las medidas provisionales pre-procedimentales, dictadas en abril de 2023, las que prohibían la recepción de desechos externos de todo tipo para su disposición en predios localizados en el Humedal Vasco Da Gama y en su zona circundante; y ordenaban la presentación de un proyecto de retiro de residuos en el humedal.

Más información de las medidas provisionales en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA): https://snifa.sma.gob.cl/MedidaProvisional/Ficha/458

