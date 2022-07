Víctor Chanfreau no asistirá al cierre de la Convención: “No me da la guata para compartir con ciertos personajes”

El ex vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau, informó que no asistirá al acto de cierre de la Convención Constitucional de este lunes 4 de julio.

Hace unos días se anunció que el dirigente estudiantil -quien fue referente de las protsas de secundarios en el 2019- estaba en el listado de invitados al acto de cierre junto con otros personajes como Daniel Jadue, Fabiola Campillay y Gustavo Gatica. En concreto, Chanfreau fue invitado por la convencional Alejandra Pérez.

No obstante estudiante de derecho anunció su posición en el capítulo «La Invitación» del podcast «En la Pioli» que fue subido el sábado a la plataforma Spotify, y afirmó: «No voy a ir porque en este acto en verdad, y aunque escape de la racionalidad típica tan fría del cálculo de los políticos tradicionales y de la política institucional, es que para ser sincero no me da la guata para compartir con ciertos personajes que van a ir a ese espacio», dijo el joven, según informó La Tercera.

“Va a ir por ejemplo Sergio Micco, director de INDH, que es cómplice de las violaciones sistemáticas a los DD.HH. que ocurrieron en Chile después del 18 de octubre”, expresó.

Asimismo, se refirió a «otros personajes nefastos que eran menos de un tercio», que «estuvieron en ese espacio solo para retroceder los avances que se podían tener en el borrador de la nueva Constitución; figuras que han colaborado con la prisión política y que se mantenga hoy en Chile y que la han invisibilizado».

De esta forma, criticó a algunos convencionales como Teresa Marinovic y Jorge Arancibia, a quienes acusó de «negacionistas de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en Chile después del 18 de octubre» y también de los mismos hechos ocurridos en la dictadura.

«En verdad, no me da para estar en ese espacio, entiendo que otras personas tengan sus propios motivos e interpretaciones para sí ir, y aunque esto pueda molestar a más de alguno, yo nunca he tomado las decisiones por cumplir con ciertas expectativas dadas a un Víctor Chanfreau que en verdad se le despersonaliza muchas veces».

Según Chanfreau, está «dispuesto a quedar mal con ese determinado pequeño grupo de personas con tal de seguir con mis convicciones».

«Yo no pretendo ir a quedarme callado a un espacio, aceptar ciertas cosas porque así lo indican los hitos republicanos». Además, apuntó que «las familias de los presos políticos» estarán «afuera, movilizándose en Plaza de Armas».

«Vamos a aprobar el 4 de septiembre, por el avance de los derechos sociales»

En el podcast, el estudiante de derecho comentó que votará por la opción Apruebo en el Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.

«Vamos a aprobar el 4 de septiembre, principalmente por el avance de los derechos sociales que existe en el borrador de la nueva Constitución», enfatizando que estos responden a «luchas históricas que se van heredando».