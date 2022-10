[VIDEO] «All Cops Are Bitches»: Trollean a Evelyn Matthei por confundir el significado de la sigla ACAB

Una ola de memes desató la participación de Evelyn Matthei en el matinal Tu Día de Canal 13, esto luego de que confundiera el significado de la conocida sigla A.C.A.B. durante su defensa a Carabineros de Chile.

La edil de Providencia se encontraba comentando la creciente sensación de inseguridad en la población chilena producto de la delincuencia y la violencia cuando tuvo lugar la insólita confusión.

Durante su intervención, Matthei señaló que «gente del extranjero viene a Chile a delinquir, armados y organizados desde fuera. El narcotráfico se tomó ciertos barrios y zonas (…) Mientras tanto, a los Carabineros desde hace mucho, se les dice que son violadores de DD.HH. Se les aparta de las filas, se han ido muchos, abandonan. No dan más. Los han atacado enormemente, han sacado a muchos» añadió.

En ese momento, la alcaldesa aprovechó de lanzar sus dardos al Gobierno por su comportamiento durante la administración anterior, culpándolos del desprestigio que hoy afecta a Carabineros de Chile.

«Son políticos de izquierda, los que hoy están en el gobierno. Ellos, durante mucho tiempo, decían pacos, yuta… A.C.A.B. All Cops Are, no sé, Bitches… Bastards, bastards«, señaló.

🎦«A.C.A.B.=All Cops Are Bitches»

Inmediatamente después de las declaraciones de la alcaldesa, las redes sociales se llenaron de memes y burlas por la equivocación, esto ya que el significado de la sigla ACAB es All Cops Are Bastards (Todos los Policías son Bastardos) y no All Cops Are Bitches (Todos los Policías son Perras)