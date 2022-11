(Video) Así funciona el BolaWrap, la nueva «arma no letal» de Carabineros, que «es como la que usa Batman»

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, anunció que a partir de 2023 los funcionarios policiales en las calles utilizarán una nueva arma no letal que “en términos generales es la que usa Batman”.

Yáñez participó en la última reunión de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, y relató que durante la entrega de vehículos policiales, se pudo reunir con el Presidente Gabriel Boric, y le propuso la implementación de un cinturón operativo distinto donde el Carabinero va a tener otros elementos en el cual va a poder hacer uso, y que son menos letales, antes de llegar a hacer uso de su arma de fuego”.

Posteriormente ofreció detalles acerca de los nuevos implementos policiales que utilizarían los carabineros.

Al respecto, indicó que se entregarían a los efectivos policiales un nuevo dispositivo, concretamente se trata de un BolaWrap.

Según Yáñez es “un elemento para inmovilizar a las personas a través de una piola acerada que se lanza a través de un dispositivo y que permite inmovilizar a la persona sin generarle daños, lesiones, etc”.

«Es como la que usa Batman, en términos generales es la que usa Batman. Se dispara, tiene un láser que permite apuntar y garantizar que la persona pueda ser inmovilizada y poder reducirla”, destacó ante los legisladores.

El BolaWrap es descrito como un dispositivo de contención remota que luce como un taser eléctrico, aunque opera de otra manera.

¿Cómo funciona la BolaWrap?

Tal y como se muestra en videos publicados en las redes sociales, al momento de ser activado, desde una distancia máxima de ocho metros, el dispositivo dispara una cuerda de kevlar que se enreda en el cuerpo del sujeto, principalmente en el torso o en sus piernas, con el fin de inmovilizarlo.

Por su parte, el general Inspector Carlos González, jefe de la zona Metropolitana, ofreció más detalles sobre su funcionamiento.

«Es un sistema a partir de una cuerda de kevlar que se lanza a través de un dispositivo que genera que la persona a la cual estamos tratando de detener se pueda neutralizar de manera no letal, estamos trabajando porque esto es de largo aliento en el trabajo de implementación de capacitación ver dónde se van a instalar, no se van a comprar para todos los carabineros por lo tanto se van a elegir seguramente unidades especializadas, se van a elegir unidades que tengan un mayor impacto en la presencia policial para poder ir avanzando en esta modernización institucional», declaró el martes durante el balance semanal de Carabineros .

El general Inspector fue consultado sobre si la inclusión de esta nueva herramienta reemplazará a las armas de electroshock las cuales se estaban barajando como una opción a incorporar.

Sí efectivamente el Taser , que genera una descarga eléctrica es un arma no letal que si uno verifica la televisión o las películas extranjeras o las policías del mundo hay muchas que utilizan particularmente Estados Unidos, esta pistola Taser. Nosotros hoy día estamos avanzando en la bola wrap, no hemos llegado a la conclusión definitiva de poder incorporar, porque hemos visto que pueden existir daños colaterales, respecto a la utilización de la pistola Taser, daños que nosotros no queremos ocasionar», indicó, citado por Emol.

González también se refirió al proceso para que la nueva herramienta de Carabineros legue al país y sea implementada. Destacó que será necesario capacitar a personal especializado para comenzar su uso, algo que podría comenzar durante el próximo año.

Críticas en los Estados Unidos

Este mecanismo fue implementado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), en Estados Unidos, a principios de 2020. con la finalidad restringir el movimiento de potenciales fugitivos, lo que permitiría a los agentes tomar medidas de control sin usar la fuerza.

Sin embargo, agrupaciones de derechos civiles han expresado preocupación por su uso potencial en un país donde se han reportado frecuentes abusos de la fuerza policial contra individuos desarmados.

«Herramientas como estas crean la ilusión de que la aplicación policial será menos violenta. La realidad es que, como hemos visto con las armas de electrochoque y otras menos letales, se utilizarán para expandir la violencia policial», comentó a la BBC John Raphling, investigador de la organización Human Rights Watch.