VIDEO: Desde el Hospital San Juan De Dios salen a desmentir al Gobierno: “El dilema de la última cama se está viviendo todos los días”

Franz Baguz de la Fedeprus afirmó que el dilema de la última cama se está viviendo en los hospitales todos los días.

Este jueves la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud de la Región Metropolitana (Fedeprus) realizó una manifestación en el frontis del Hospital San Juan de Dios para denunciar el colapso del sistema sanitario. Para los profesionales, las medidas que está tomando el gobierno son insuficientes, y las afirmaciones y números que dan no se condicen con la realidad que vive actualmente el sistema sanitario.

Para ahondar en esto, el programa «Hola Chile» de La Red, entrevistó a uno de los voceros, quien en vivo con el programa vespertino, se refirió a la crítica situación que vive el sistema de salud actualmente, particularmente, el sistema público.

Fue en este contexto que la periodista Mirna Schindler le preguntó específicamente sobre las afirmaciones del gobierno sobre que nadie ha muerto por falta de camas. Allí, Franz Baguz de la Federación de Profesionales de la Salud afirmó «que el dilema de la última cama se está viviendo en los hospitales todos los días.»

Schindler insistió preguntando si se había muerto gente porque el gobierno ha insistido en que no se ha muerto gente, porque el gobierno ha insistido en que no se ha muerto gente hasta el minuto porque no han tenido que llegar a esa decisión, es decir, que una persona muriera por no tener cama. Allí Baguz contestó: «Yo puedo asegurar que hay pacientes que se han muerto porque no han tenido la atención adecuada y no han podido ser traspasado a la UCI. Todos los pacientes que se mueren en las urgencias, se mueren porque no tienen cama para ser hospitalizados en el hospital, así que eso (que dicen en gobierno) es falso. En las urgencias se supone que no pueden estar más de 2 o 3 horas, y si tenemos pacientes que están en las urgencias más de 2, 3 o 4 días, ¿acaso eso no es dejarlo morir?«.

Ver video aquí: