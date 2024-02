[VIDEO] El día que Piñera decía que los «paraísos fiscales deben desaparecer», previo al escándalo de los “Pandora Papers”

El día que Sebastián Piñera señaló que “los paraísos fiscales deben desaparecer”

Ante la pregunta sobre los paraísos fiscales, en un encuentro en septiembre del 2016, que se realizaba en Guayaquil, Ecuador, el fallecido ex Presidente de Chile, Sebastián Piñera, respondía: “yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como la lavado de dinero u ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o el crimen organizado. O muchas veces se utilizan para evadir impuestos”.

Agrega: “y por tanto, yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales, y que las finanzas internacionales debieran ser más transparentes, de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos”.

En el video, el exmandatario chileno se encontraba junto al expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ambos aparecieron en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en octubre del 2021, por su involucramiento en los paraísos fiscales y riquezas ocultas.

En el marco del reciente fallecimiento de Sebastián Piñera, el expresidente de Ecuador Guillermo Lasso (2021-2023) recordó a su amigo como «un gran hombre, leal con los principios del mundo democrático».

«Mi amigo Sebastián Piñera ha muerto. Mi sentido pésame a su familia, en especial a su esposa, Cecilia Morel; a su hija Magdalena Piñera y al gran pueblo chileno representado por (el presidente) Gabriel Boric», escribió Lasso en redes sociales. Agregó: «Fue un gran hombre, leal con los principios del mundo democrático. Descansa en paz, estimado amigo. El Señor te recibe en su hogar», concluyó el exmandatario ecuatoriano.

Video: Sebastián Piñera, a favor de que se eliminen los paraísos fiscales (septiembre 2016 – El Ciudadano Ecuador)

En los Pandora Papers

En el caso de Piñera, la investigación del ICIJ menciona un negocio de la familia Piñera que involucra la compraventa del proyecto minero Dominga. Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Piñera era la mayor accionista de este proyecto minero y esto fue así hasta 2010, cuando el ex mandatario chileno llevaba 9 meses en el poder en su primera presidencia.

Ese año, el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones, según la investigación. Parte de esta operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.

Según las investigaciones del ICIJ, la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas. El pago de la última cuota, por valor de US$9,9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina.

Sin embargo, el caso de Piñera no termina allí. También se ha señalado que gran parte de la Isla de Chiloé, se compró en paraísos fiscales. “El Parque Tantauco, en Chiloé, es uno de los proyectos favoritos de Sebastián Piñera. Es además el que le aporta una imagen de preocupación por la naturaleza y el entorno. Pero la adquisición de los terrenos no fue una compraventa tradicional. La historia la relató The Clinic en 2017, que reveló que el anterior dueño, Jeremias Henderson, había comprado las 118 mil hectáreas en 1997 a través de una sociedad en Alabama llamada Continental Pacific LLC. Cuando siete años más tarde se las vendió a Piñera, la operación se realizó fuera de Chile para evitar el pago de impuestos”, relataba así Ciper Chile en un reportaje: Pandora Papers: documentos de Islas Vírgenes arrojan nuevos detalles de las sociedades de Piñera en paraísos fiscales.

El reportaje también da cuenta que para ejecutar la compra, Piñera encargó en Panamá al abogado Rolando Candanedo Navarro –experto en armar empresas de papel para terceros– la creación de Parque Chiloé Overseas Inc., una sociedad que emitió acciones por US$3 millones y que colgaba de Bancard International Investment Inc. La nueva sociedad pasó a ser la dueña de Forestal Hawarden, la sociedad de Henderson en Chile, que luego fue rebautizada como Parque Chiloé S.A.

El otro personaje que aparece con Piñera en el video, es Guillero Lasso. Los Pandora Papers al exbanquero y expresidente de Ecuador, que ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, EE.UU.

En 2017, en Dakota del Sur se crearon los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust, señala el ICIJ. Lasso autorizó la transferencia de empresas en poder de dos fundaciones de interés privado panameñas llamadas Bernini y Barberini, a esos dos nuevos fideicomisos, dice la investigación.

Según las reglas que rigen cada fundación, se realizarían distribuciones mensuales a los beneficiarios después de la muerte de Lasso, incluyendo US$20.000 para su esposa; US$2.000 para sus hijos; y US$1.500 para su hermano.

Según una publicación de la BBC Mundo, Lasso sostuvo que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, y que las diez compañías offshore y fundaciones de interés privado pertenecientes a Lasso y que aparecen en los Pandora Papers, habían sido disueltas.

