[VIDEO] El tenso momento entre el diputado Joaquin Lavín y José Antonio Neme por el reportaje sobre irregularidades de Cathy Barriga en Maipú

Ayer miércoles, el Matinal de Mega presentó un reportaje -de la periodista Paulina De Allende-Salazar- sobre las graves irregularidades con dineros en el municipio de Maipú, según queda en evidencia en un informe reciente de la Contraloría General de la República (CGR), y que obligaba a la actual alcaldesa Cathy Barriga, a restituir más de 500 millones de pesos y aclarar y justificar otros montos por casi 19 mil millones. Y sobre la emisión de éste, la edil no quiso responder al programa, pero sí lo hizo en su Instagram, señalando que esto era una persecución y ataque por “ser mujer”.

Puedes leer: El municipio de Maipú dirigido por Cathy Barriga es el con más irregularidades y reparos de toda la RM según informe de la Contraloría

En este contexto, hoy el diputado por la UDI, y esposo de la actual alcaldesa de Maipú, Joaquín Lavín, habló con el programa para defender a su pareja, utilizando la «carta» del conflicto de interés que tendría José Antonio Neme, por ser hijo de un ex concejal de la comuna, quien fue condenado por corrupción (como varios otros) en el marco del Caso Basuras en el año 2017.

Fue en ese momento que el periodista tomó la palabra y le contestó duramente a Lavín, señalando que él no había sido condenado, y que él respondía por sus actos y no por los de terceros, «pues las responsabilidades penales, usted lo sabe muy bien porque es diputado aunque haya ido muy poco al congreso, las responsabilidades penales son individuales.»

Y a esto, Neme agregó: «Cuando usted me emplace a mí, empláceme por una responsabilidad personal, y no por la responsabilidad de mi padre, porque yo no tengo nada que ver con él en términos penales. Yo puedo empatizar con él, puedo tener una relación con él, como usted tiene con su mujer que tiene harto que explicar respecto de las platas en Maipú. Entonces, utilice el tiempo que le estamos dando para hablar respecto a lo que ha hecho la alcaldesa en el municipio. Eso no más le digo. Y Paulina de Allende-Salazar fue quien hizo el reportaje.»

Puedes ver el tenso momento aquí: