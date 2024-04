[VIDEO] El violento gesto del director de Secplan de Río Bueno en pleno concejo municipal: Simuló agredir a concejala

El pasado jueves 29 de marzo en el concejo municipal y durante la votación de la adjudicación de una licitación, la concejala DC Waleska Prieto interviene preguntando por el pacto de la integridad de los trabajadores de la empresa que se iba adjudicar. La alcaldesa de Río Bueno Carolina Silva da la palabra al director de SECPLAN Wilson Monzon para que responda la pregunta y quien para contestarle a la concejala lo hace de manera displicente, irónica, burlesca y posteriormente agresiva en frente de todo el concejo municipal y frente a la comunidad, ya que el concejo estaba siendo transmitido en vivo vía streaming en las redes municipales. La agresividad queda de manifiesto en el gesto de levantar la mano y con una mueca hace el ademán de agredir a la concejala, gesto repudiable y fuera de todo contexto, posterior a eso la alcaldesa Carolina Silva sigue con el concejo municipal como si nada hubiese pasado. El funcionario Monzon también se desempeñó como funcionario de confianza del ex alcalde y actual concejal de Río Bueno Luis Reyes, cumpliendo funciones también como Director de SECPLAN. Esto sumado a qué también fue funcionario de confianza del ex Intendente César Asenjo como Jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional en el GORE de Los Ríos, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Esta acción del funcionario municipal de confianza de la alcaldesa Carolina Silva, nos hace recordar las palabras de la autoridad comunal en diciembre del 2022, donde en un video que publica en sus redes sociales y en los medios locales de Río Bueno señala expresamente refiriéndose a actitudes machistas “no voy a solapar y el que no voy a permitir” “el hecho de que estemos las mujeres en política no le da a nadie el derecho a lastimarnos”, esto se da en el contexto a su acusación a los concejales por abandonar el concejo municipal y donde posteriormente buscó destituirlos en el TER, presentación que fue rechazada por el organismo. #riobueno #riobuenochile #riobuenocity #chile #regiondelosrios #valdivia #valdiviacl #osorno #alerta #8m #8m💜 #violencia #violenciamachista #denuncia #feminismo #udi #dc #municipales #2024 #mujeresqueinspiran #feminism