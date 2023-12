(Video): Exmánager de Canserbero confesó el asesinato del rapero venezolano

El caso del cantante venezolano, Tirone González, conocido en el mundo del rap como Cansebero, se esclareció finalmente tras casi 9 años.

Este martes 26 de diciembre, el Fiscal General de Venezuela Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa, en la que informó que Natalia Améstica, quien fuera su mánager, confesó la autoría material en el asesinato del rapero y de su esposo Carlos Molnar, en su domicilio ubicado en la ciudad de Maracay (Centro), en medio de un ataque de ira, la noche del 19 de enero de 2015.

El persecutor mostró un video en donde Natalia Améstica confesó que perpetró el crimen, debido a que días antes ella había organizado una gira a Chile, y su esposo le informó que no le iban a pagar. Mientras que Tirone González le participó que ya no quería que fuera su mánager.

En el registro, relató que les dio a ambos un té con alpram (una tableta de 0.5 mg) para poderlos adormecer y que apuñaló en primer lugar a Carlos Molnar y posteriormente a Canserbero.

«Le dio una puñalada a Molnar en la yugular, luego en el piso le da otras puñaladas. Canserbero cae dormido en el mueble y ella aprovecha y lo apuñala también. Ella refiere que ese doble asesinato lo ejecuta a las nueve de la noche del 19 de enero», señaló el fiscal Saab, citado por medios venezolanos.

“Yo estaba en la cocina y cuando llegó Carlos y cae al piso lo ataque por la espalda, quien me ve es Tyrone y se preocupa mucho (…) Yo le explico que no me pude controlar y también cae en el sofá dormido y es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, confesó Natalia Améstica.

Así fue el asesinato de Canserbero que fue ejecutado por Natalia Améstica y su hermano Guillermo pic.twitter.com/001hl3DR7s — Julio Riobó VTV (@JRioboVTV) December 26, 2023

Indicó que más tarde, llamó a su hermano Guillermo Améstica, quien llegó a su apartamento con tres funcionarios del Sebin (servicio de inteligencia venezolano), quienes manipularon la escena para dejar el caso ante el país como «un asesinato – suicidio» el 20 de enero de 2015.

“El cuerpo de Tyrone fue traslado a la cocina, se le quita la franela y se le da con un tubo por la cara. Guillermo es quien lo hace y nos explican qué teníamos que hacer”, indicó.

En otro video, Guillermo confirmó lo dicho por Natalia, y explicó cómo manipuló la escena del crimen y que posteriormente regresó a su casa, llevó a su hijo al colegio y volvió al lugar del homicidio en donde ya habían funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (policía venezolana) haciendo el levantamiento de las evidencias. Los investigadores le explicaron que existía evidencia de la escena del crimen había sido manipulada y le pidieron 10 mil dólares para ayudarlos a ocultar la verdad.

«Guillermo le había dado un golpe a Canserbero que le destruyó la cara, y que además no coincide con las heridas de la caída. Guillermo le da varias puñaladas adicionales a Carlos. Antes de ellos retirarse, les dicen que deben esperar hasta las 5 a.m. para trasladar a la cocina el cadáver de Tyrone y proceder a golpearlo en el rostro y lanzarlo al vacío para simular el suicidio», dijo el fiscal Saab para luego presentar un video donde Guillermo Améstica confesó su complicidad.

Aquí parte de la declaración del asesino de Canserbero, Guillermo Améstica pic.twitter.com/uU0K7Ee5fs — Julio Riobó VTV (@JRioboVTV) December 26, 2023

Otro de los antecedentes revelados por el persecutor venezolano durante la rueda de prensa es que entre el pasado 18 y el 19 de diciembre, el mismo entrevistó a los hermanos Améstica, y al principio, Guillermo Améstica se mantuvo hostil y retador, mientras Natalia estuvo temerosa , refirió.

#EnVideo📹| Declaraciones por parte de los hermanos Améstica, tras cometer el asesinato del músico venezolano Canserbero.#NavidadEsAmor pic.twitter.com/fzOVwNXKHN December 26, 2023

A Tirone González (Cansebero) o lo mataron «y quisieron asesinarlo moralmente»

Tras las evidencias recabadas y las confesiones de los hermanos Améstica, el fiscal Saab enfatizó que queda reivindicado el nombre de Tirone González a escala mundial porque en su momento lo mataron «y quisieron asesinarlo moralmente».

De igual manera, destacó que el esclarecimiento de este caso representa «es un triunfo de la justicia venezolana» y señaló que el Ministerio Público realizó en dos meses 110 diligencias de investigación y 13 viajes a la ciudad de Maracay (donde ocurrió el crimen) para recabar nuevas evidencias que finalmente les permitió descartar la tesis inicial del «homicidio – suicidio».

#EnVideo📹| Fiscal General @TarekWiliamSaab explicó que luego de las investigaciones, se realizó las primeras imputaciones de Natalia y Guillermo Améstica por los delitos de falsa atestación y obstrucción a la justicia con la medida previa del arresto domiciliario… pic.twitter.com/OkU2PBNfUZ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 26, 2023

También manifestó que los dos fiscales del Ministerio Público, que llevaron el caso en el 2015, tienen orden de aprehensión por estar involucrados en las irregularidades del caso.

Saab anunció que durante al jornada de este martes se estará llevando a cabo la audiencia de formalización de los hermanos Améstica por homicidio calificado por motivos fútiles, con alevosías al grado de autoría.

