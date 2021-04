[VIDEO] Iván Aróstica desliza cambio en los votos en el Tribunal Constitucional y respalda denuncias de funcionarios contra María Luisa Brahm

Esta mañana, y en un hecho sorpresivo, el ministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, dio extensas declaraciones a los matinales apostados en la entrada del órgano que hoy dirimirá respecto al requerimiento ingresado por La Moneda para frenar el Tercer Retiro (del 10% de las AFP) y declarar su admisibilidad.

Aróstica, quien la vez pasada votó a favor del requerimiento ingresado por La Moneda (durante el segundo retiro), manifestó que las condiciones actuales son distintas, señalando que eso hacía que todos los ministros evaluarían su voto y no sería necesariamente como la vez pasada (donde hubo un empate y dirimió la presidenta María Luis Brahm). «Han ocurrido cosa nuevas entre el 30 de diciembre y el día de hoy, hay muchos antecedentes que considerar (…) han habido leyes de por medio, yo creo que todos los ministros van a avocarse… no repetir lo que dijimos el 30 (diciembre), no tiene sentido eso, si alguien cree que vamos a calcar eso, no. Han ocurrido acontecimientos nuevos», afirmó Aróstica.

Además, señaló que la resolución pasada de fines de diciembre, planteaba recomendaciones, y desde esa fecha, han pasado muchas cosas y el escenario es distinto, refiriéndose que la vez pasada habían dos proyectos simultáneamente (el del Congreso y el de La Moneda), y eso establecía que la ayuda llegaría con prontitud, en cambio hoy hay uno listo (el del Congreso), y el de La Moneda recién fue ingresado la noche de ayer lunes al Congreso.

Sobre la petición de inhabilidad de Brahm, Aróstica señaló que es algo que se resolvería ahora, y que respecto a las denuncias de abusos y maltratos laborales hecha por funcionarios y funcionarias del TC en contra de la presidenta María Luis Brahm, eran buenas, señaló: «Eso no se puede esconder bajo la alfombra so pretexto de que se pone en peligro la institución, no. Hay experiencia de otras instituciones que han querido hacerlo así, y ha resultado mucho peor».

Puedes leer: Todo lo que tiene que saber de María Luisa Brahm, la operadora política cuyo voto dirimente podría bloquear el tercer retiro

De este modo, Aróstica dejó entrever que, en tales condiciones actuales, es altamente probable que la votación sea muy distinta a la anterior, y con esto, se rechazaría el requerimiento ingresado por el Presidente Piñera.

Puedes ver parte de sus declaraciones acá: