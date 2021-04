VIDEO: JC. Rodríguez y detención de trabajadoras de GYM que incumplía cuarentena: “Aquí las trabajadoras son víctimas. Carabineros no debería tratarlas como delincuentes”

Este jueves, en un operativo policial se realizó en Providencia, cuando personal municipal -encabezados por la alcaldesa Evelyn Matthei- y carabineros, llegaron hasta un Gimnasio ubicado en la comuna que operaba en plena cuarentena y restricciones sanitarias vigentes, con permisos falsos. Por ello, 14 trabajadoras y trabajadores fueron detenidos por incumplir la norma sanitaria (artículo 139 del Código Sanitario).

Fue en ese contexto que un equipo del Matinal de CHV llegó al lugar. Momento en que la alcaldesa Matthei le señaló -al periodista Rafael Cavada- que las mujeres fueron detenidas y esposadas porque, según le habían dicho, «que algunos trabajadores estaban muy prepotentes (…) algunos estaban choritos», señaló en vivo la edil de Providencia.

Fue en ese momento que Julio César Rodríguez -desde el estudio- hizo el alcance de que él «veía a casi puras niñas» saliendo esposadas. «No sé que tan choritas puedan ser estas niñas que estamos viendo ahí (…) no sé si querían ir a trabajar ahora, se ven tranquilas».

Lo que fue respaldado por Cavada. Fue ahí donde Rodríguez señaló:

«Lo único que quiero constatar, dejar constancia que los trabajadores en estas circunstancias son víctimas. Cuando un empleador miente… lo vimos también en algunas tiendas grandes que tenían a la gente en las bodegas en algún momento, trabajando hacinadamente. O sea, en esto hay que ser taxativos, aquí el trabajador… estas niñas que estamos viendo, que salen como delincuentes, son víctimas de esta situación. Entonces, pucha, el mundo no puede estar tan patas patas arriba, y también hay que tomar consideración poh. O sea, Carabineros no puede hacer pasar como delincuente a una niña que más encima está ahí por que tiene necesidad, está con la necesidad de tener que ir a trabajar, no quiere que la echen«.

Cavada agregó: «O sea, la persona que tiene que salir custodiada por carabineros es quien los citó a trabajar acá. Existe una asimetría de poder evidente, entre el dueño de un gimnasio, el administrador, y una persona que depende de ese sueldo para mantener a su familia».

Ver video: