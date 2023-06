(Video) Joven tiktoker se viraliza por regalar hasta $5.000 en el Metro de Santiago

Un usuario de TikTok ha causado furor en las redes sociales, luego de que se viralizara uno de sus videos donde aparece en el Metro de Santiago ofreciéndoles un premio monetario a quienes se trasladan en el medio de transporte que le cuenten un chiste.

El material publicado en su cuenta oficial en dicha plataforma, recibió miles de reproducciones y me gusta, así como varios comentarios en los que la mayoría lo felicitaba por la iniciativa que busca alegrar el día a día de los chilenos.

El joven se subió al transporte público para hacer un juego en el que todos los presentes disfrutaran del momento. En la dinámica, el muchacho pide que le cuenten un chiste y a cambio, la o el afortunado se lleva cierta cantidad de dinero en efectivo, hasta 5.000 pesos.

Algunos de los comentarios fueron: “Jajaja me dio risa el ‘tú no jugai..mhm tú no jugai… tú no jugai’”, “de lo que me pierdo por estar cesante 😂”, “que buena iniciativa jajaja”, “jajajaja nuevo suscriptor! gracias por hacerme reír un rato y levantarme el animo!” y “por qué estas cosas jamas pasan en Antofa”.

El video fue publicado en la cuenta @charroql.

Sigue leyendo…